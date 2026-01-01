Peste 41.000 de migranți au ajuns în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici în 2025

Datele oficiale arată că 41.472 de persoane au ajuns pe coastele Marii Britanii anul trecut, un nivel depășit doar în 2022, când au fost înregistrate peste 45.000 de sosiri.

Numărul traversărilor a fost cu aproximativ 13% mai mare față de 2024, deși ritmul a scăzut în ultimele două luni ale anului, scrie The Guardian.

Guvernul de la Londra susține că a început să aplice măsuri mai dure pentru combaterea migrației ilegale.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat că aproape 50.000 de persoane aflate ilegal în țară au fost deja îndepărtate, iar acordul cu Franța permite returnarea celor care ajung cu bărci mici.

Autoritățile afirmă că noile reforme urmăresc eliminarea stimulentelor pentru migrația ilegală și accelerarea procedurilor de returnare.

Premierul Keir Starmer a promis, încă din campania electorală din 2024, destructurarea rețelelor de trafic de persoane.

În acest context, Guvernul mizează pe noile atribuții acordate forțelor de ordine prin legea privind securitatea frontierelor și imigrația, adoptată în decembrie, care introduce infracțiuni noi și instrumente similare celor folosite în combaterea terorismului.

Criticile nu au întârziat să apară. Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a calificat politicile guvernului drept „un eșec total”, iar conservatorii susțin că ieșirea Marii Britanii din Convenția Europeană a Drepturilor Omului ar fi singura soluție reală pentru reducerea traversărilor.

Afirmațiile privind legătura dintre migrație și criminalitate au fost însă contestate de organizații independente, care spun că nu există date publice clare în acest sens.