Libia: Peste 50 de migranți dați dispăruți în urma unui naufragiu în Marea Mediterană

O ambarcațiune care transporta 55 de migranți s-a răsturnat la nord de orașul Zuwara, în vestul Libiei. Incidentul s-a petrecut vineri, 6 februarie, iar în urma acestuia, doar două femei de naționalitate nigeriană au fost salvate, a anunțat luni OIM, citată de Le Figaro.

Migranții plecaseră din orașul Zawiya, situat în apropiere de Tripoli, în seara zilei de joi, iar ambarcațiunea s-a răsturnat la aproximativ șase ore după plecare, după ce a început să ia apă.

„Cel mai recent incident aduce numărul migranților raportați ca fiind morți sau dispăruți pe rută în 2026 la cel puțin 484”, mai transmite Organizația.

Agenția ONU a reiterat că ruta din Mediterana Centrală rămâne cea mai mortală din lume, cu 1.340 de decese înregistrate în 2025.

De asemenea, OIM a subliniat: „necesitatea unei cooperări internaționale consolidate și a unor răspunsuri orientate spre protecție pentru combaterea rețelelor de trafic de persoane și contrabandă, alături de stabilirea unor căi de migrație sigure și regulate pentru a reduce riscurile și a salva vieți omenești”.