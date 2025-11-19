Trust lansează un rucsac realizat din 12 PET-uri reciclate

Cu un volum de 25 de litri, reușește să fie în același timp încăpător și compact, fiind destinate celor care călătoresc des sau fac naveta. Îmbină designul practic cu materiale sustenabile pentru persoanele mereu în mișcare. Materialul PU rezistent la apă cu certificare IPX4, fermoarele etanșe și capacul protector din partea superioară îți păstrează lucrurile în siguranță chiar și atunci când te prinde ploaia pe neașteptate, iar compartimentul căptușit pentru laptop, ușor de accesat, protejează dispozitive de până la 17 inch.

