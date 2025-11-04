Prima pagină » Comunicate » Analiză Storia: Piața chiriilor, reechilibrare în octombrie – stagnări în jumătate dintre marile orașe analizate, creșteri punctuale în sud și vest

Analiză Storia: Piața chiriilor, reechilibrare în octombrie – stagnări în jumătate dintre marile orașe analizate, creșteri punctuale în sud și vest

Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieței chiriilor în marile orașe ale țării, potrivit analizei realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluțiile diferă de la un oraș la altul: în aproximativ jumătate dintre orașele analizate, prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel sau au fost mai mici decât anul trecut (de exemplu Brașov -7%, Cluj-Napoca -5%, Sectorul 1 din Capitală -6%), în timp ce în sudul și vestul țării s-au înregistrat creșteri punctuale: Craiova +10% și Timișoara +7%, alături de avansuri moderate în Sectorul 2 (+6%) și în Sectorul 5 (+7%) din București.
Analiză Storia: Piața chiriilor, reechilibrare în octombrie – stagnări în jumătate dintre marile orașe analizate, creșteri punctuale în sud și vest
Mediafax
04 nov. 2025, 16:55, Comunicate

În luna octombrie, diferențele de preț între marile orașe au rămas semnificative. Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraș pentru chirii, cu o medie de 420 euro pentru garsoniere, 600 euro pentru apartamentele cu două camere și 749 euro pentru cele cu trei camere. La polul opus, Arad rămâne cel mai accesibil oraș dintre cele analizate, cu 230 euro pentru o garsonieră, 359 euro pentru două camere și 435 euro pentru trei camere. Între aceste extreme, orașe precum Brașov, Constanța, Iași și Timișoara se mențin în zona mediană a clasamentului, cu prețuri cuprinse între 300 și 700 de euro, în funcție de tipul locuinței.

Citeşte comunicatul integral AICI