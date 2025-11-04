Analiză Storia: Piața chiriilor, reechilibrare în octombrie – stagnări în jumătate dintre marile orașe analizate, creșteri punctuale în sud și vest

În luna octombrie, diferențele de preț între marile orașe au rămas semnificative. Cluj-Napoca continuă să fie cel mai scump oraș pentru chirii, cu o medie de 420 euro pentru garsoniere, 600 euro pentru apartamentele cu două camere și 749 euro pentru cele cu trei camere. La polul opus, Arad rămâne cel mai accesibil oraș dintre cele analizate, cu 230 euro pentru o garsonieră, 359 euro pentru două camere și 435 euro pentru trei camere. Între aceste extreme, orașe precum Brașov, Constanța, Iași și Timișoara se mențin în zona mediană a clasamentului, cu prețuri cuprinse între 300 și 700 de euro, în funcție de tipul locuinței.

Citeşte comunicatul integral AICI