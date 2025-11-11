Prima pagină » Comunicate » Bucureștiul confirmă statutul de lider al pieței imobiliare – investițiile accelerează în nordul Capitalei

Bucureștiul confirmă statutul de lider al pieței imobiliare – investițiile accelerează în nordul Capitalei

Bucureștiul se menține în fruntea pieței imobiliare naționale, atrăgând cel mai mare volum de tranzacții și consolidându-și poziția de pol principal al investițiilor din România. North Bucharest Investments raportează 161 milioane de euro în tranzacții la finalul lunii octombrie și estimează o creștere de 25% până la sfârșitul anului.
Bucureștiul confirmă statutul de lider al pieței imobiliare – investițiile accelerează în nordul Capitalei
Mediafax
11 nov. 2025, 15:47, Comunicate

În luna octombrie 2025 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 58.502 imobile, cu 3.242 mai multe față de luna septembrie, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 8.829, Ilfov – 3.981 și Cluj – 2.929, în timp ce cele mai puține s-au consemnat în Teleorman – 56, Covasna – 394 și Sălaj – 411.

În topul reședințelor de județ, Cluj-Napoca (1.096 tranzacții), Brașov (1.079) și Iași (877) rămân lideri, în timp ce Alexandria (21), Slatina (64) și Slobozia (71) închid clasamentul.

Citeşte comunicatul integral AICI

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor