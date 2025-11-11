Bucureștiul confirmă statutul de lider al pieței imobiliare – investițiile accelerează în nordul Capitalei

În luna octombrie 2025 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 58.502 imobile, cu 3.242 mai multe față de luna septembrie, potrivit datelor publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București – 8.829, Ilfov – 3.981 și Cluj – 2.929, în timp ce cele mai puține s-au consemnat în Teleorman – 56, Covasna – 394 și Sălaj – 411.

În topul reședințelor de județ, Cluj-Napoca (1.096 tranzacții), Brașov (1.079) și Iași (877) rămân lideri, în timp ce Alexandria (21), Slatina (64) și Slobozia (71) închid clasamentul.

Citeşte comunicatul integral AICI