North Bucharest Investments accelerează cu aproape 15% în noiembrie, contrar trendului pieței imobiliare

Potrivit comunicatului transmis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), „în luna noiembrie 2024 au fost vândute, la nivelul întregii țări, 58.415 de imobile, cu 9.583 mai puține față de luna octombrie”, iar „numărul tranzacțiilor este cu 4.874 mai mic față de perioada similară a anului 2023”. Într-o piață care încetinește, North Bucharest Investments continuă să atragă proiecte și clienți într-un ritm accelerat, în special în zona de nord a Capitalei.

Datele ANCPI arată că Bucureștiul își consolidează poziția de pol principal al pieței imobiliare: “Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în noiembrie 2024, în București – 10.752, Ilfov – 4.510 și Brașov – 3.355.” Tendința confirmă interesul accelerat pentru proiectele cu infrastructură integrată, care definesc o piață din ce în ce mai matură.

