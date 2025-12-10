Prima pagină » Comunicate » Genetec lanseaza raportul global „State of Physical Security” 2026

Genetec lanseaza raportul global „State of Physical Security” 2026

Genetec Inc. („Genetec”), lider global in software de securitate fizica la nivel enterprise, a publicat astazi cea de-a sasea editie a raportului anual State of Physical Security. Bazat pe informatii oferite de peste 7.300 de lideri din domeniul securitatii fizice din intreaga lume (utilizatori finali, parteneri de canal, integratori de sisteme si consultanti), raportul arata ca securitatea fizica joaca un rol strategic tot mai complex in cadrul organizatiilor. Concluziile evidentiaza o colaborare interdepartamentala mai stransa si un interes crescut pentru tehnologiile care imbunatatesc vizibilitatea operationala si procesul de luare a deciziilor.

10 dec. 2025, 14:54, Comunicate

Securitatea fizica evolueaza de la simpla protectie la facilitator al rezultatelor de business

Raportul evidentiaza o schimbare majora in modul in care sunt concepute si utilizate sistemele de securitate fizica. Acestea nu mai sunt privite doar ca solutii de protectie, ci devin functii esentiale in atingerea obiectivelor organizationale pe termen lung.

„Pe masura ce devine tot mai integrata in structura intregii organizatii, securitatea se contureaza ca un adevarat facilitator al rezultatelor de business — ajutand organizatiile sa colaboreze mai eficient, sa raspunda mai rapid si sa ramana concentrate pe obiectivele strategice”, afirma Christian Morin, Vicepresedinte Product Engineering, Genetec Inc.

