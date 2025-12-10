Genetec lanseaza raportul global „State of Physical Security” 2026

Securitatea fizica evolueaza de la simpla protectie la facilitator al rezultatelor de business

Raportul evidentiaza o schimbare majora in modul in care sunt concepute si utilizate sistemele de securitate fizica. Acestea nu mai sunt privite doar ca solutii de protectie, ci devin functii esentiale in atingerea obiectivelor organizationale pe termen lung.

„Pe masura ce devine tot mai integrata in structura intregii organizatii, securitatea se contureaza ca un adevarat facilitator al rezultatelor de business — ajutand organizatiile sa colaboreze mai eficient, sa raspunda mai rapid si sa ramana concentrate pe obiectivele strategice”, afirma Christian Morin, Vicepresedinte Product Engineering, Genetec Inc.

