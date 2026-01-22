Danemarca cere respectarea integrității teritoriale în discuțiile privind securitatea Arctică

Mette Frederiksen a subliniat că securitatea în regiunea arctică reprezintă o chestiune de interes pentru NATO.

„Securitatea în Arctica este o problemă care ține de întreaga alianță NATO. Prin urmare, este bine și firesc ca aceasta să fie discutată între Secretarul General al NATO și Președintele Statelor Unite. Regatul Danemarcei a lucrat mult timp pentru NATO pentru a-și spori implicarea în Arctica”, se arată în comunicatul emis de biroul premierului și citat de Reuters.

Miercuri, în marja Forumului Economic Mondial, președintele Trump a renunțat miercuri la amenințările privind impunerea unor tarife comerciale ca mijloc de presiune pentru preluarea Groenlandei, excluzând totodată folosirea forței militare.

După o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, liderul american a afirmat că aliații occidentali din Arctica ar putea ajunge la un consens care să răspundă intereselor strategice ale SUA, inclusiv dezvoltarea unui sistem de apărare antirachetă și accesul la resurse minerale rare.

„Putem negocia asupra tuturor aspectelor politice: securitate, investiții, economie. Dar nu putem negocia asupra suveranității noastre. Regatul Danemarcei dorește să continue să se angajeze într-un dialog constructiv cu aliații cu privire la modul în care putem consolida securitatea în Arctica, inclusiv în zona Golden Dome a SUA, cu condiția ca acest lucru să se facă cu respect pentru integritatea noastră teritorială”, a mai transmis premierul danez.