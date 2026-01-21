Forumul de la Davos. Principalele declarații făcute de Trump: „Europa nu se îndreaptă în direcția corectă” / Trump anunță că nu va folosi forța în Groenlanda

UPDATE 16:47 Trump se va întâlni cu Zelenski la Davos pentru discuții despre războiul din Ucraina

Prezent miercuri la Forumul de la Davos, președintele american Donald Trump a discutat, pe lângă subiectele Groenlanda, NATO și Uniunea Europeană, despre războiul din Ucraina.

În discursul său de la Davos, Donald Trump a catalogat războiul din Ucraina drept o „baie de sânge”, conform Reuters. „Asta vreau să opresc, nu ajută Statele Unite, dar acestea sunt suflete, aceștia sunt tineri. Vreau să opresc asta, este un război oribil.”, a spus el.

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Trump a confirmat că se va întâlni astăzi cu președintele ucrainean, afirmând că „trebuie să oprească războiul”.

UPDATE 16:40 Trump amenință Europa în legătură cu Groenlanda: puteți spune nu, iar noi ne vom aminti

Președintele american Donald Trump a amenințat Europa în timpul discursului de la Davos. Dacă europenii nu vor să ne dea Groenlanda, noi ne vom aminti, a spus Trump. Vrem o bucată de gheață pentru protecția lumii, nu am cerut niciodată altceva, a adăugat liderul SUA.

Ulterior, el s-a adresat direct liderilor Europei.

„Au de ales – puteți spune da, iar noi vă vom fi foarte recunoscători. Sau puteți spune nu, iar noi ne vom aminti”, a spus Trump subliniind că „o Americă puternică și sigură înseamnă un NATO puternic”.

UPDATE 16:30 Trump critică NATO: Vrem o bucată de gheață ca să protejăm întreaga lume, i-am ajutat atâția ani, nu am obținut niciodată nimic

Președintele american Donald Trump a criticat dur țările NATO. „I-am ajutat atâția ani, nu am obținut niciodată nimic și nu cred că ar veni să ajute SUA”, a spus Trump în discursul de la Davos. Vrem doar o bucată de gheață ca să protejăm întreaga lume, a adăugat Trump.

El a continuat atacurile asupra NATO și a cerut că țările membre să accepte preluarea Groenlanda de către SUA.

„Nu au făcut nimic… în afară de a proteja Europa de Uniunea Sovietică și acum de Rusia. (…) I-am ajutat atâția ani, nu am obținut niciodată nimic (…) Până acum nu am cerut nimic, acum mai vor ajutor și pentru Ucraina (…) Cerem de la NATO să obținem Groenlanda ca să o apărăm de rachete”, a mai spus Donald Trump adăugând că nu va folosi forța.

UPDATE 16:15 Trump, la Davos, despre Groenlanda: Numai Statele Unite pot garanta securitatea insulei

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri, în cadrul discursului la Davos, la Forumul Economic Mondial, că doar Statele Unite pot asigura securitatea Groenlandei.

În plus, liderul de la Casa Albă el a afirmat că Statele Unite „nu vor folosi forța” pentru a cuceri Groenlanda, în ciuda faptului că a afirmat că armata sa ar fi „de neoprit”. Declarațiile vin în contextul în care în ultimele săptămâni și-a intensificat retorica privind dorința de a anexa insula.

Liderul de la Casa Albă a reluat și ideea că Washingtonul are nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională strategică.

„Groenlanda este un teritoriu vast, aproape în întregime nelocuit și nedezvoltat, situat într-o poziție strategică cheie între Statele Unite, Rusia și China, fără apărare. Există atât de multe pământuri rare, iar pentru a le obține, trebuie să treci prin sute de metri de gheață. Nu acesta este motivul pentru care avem nevoie de ele, ci pentru securitatea națională strategică și securitatea internațională”, a mai afirmat Trump.

UPDATE 16:00 Trump spune că Venezuela va câștiga mai mulți bani în următoarele șase luni decât în ultimii 20 de ani

Discursul lui Trump continuă cu situația Venezuelei, după ce Nicolas Maduro a fost capturat la începutul acestui an. Trump prevede o redresare iminentă a țării datorită implicării SUA.

„Acum 20 de ani era o țară minunată, iar acum are probleme, dar noi îi ajutăm”, afirmă Trump. „Venezuela va avea rezultate fantastice.”

El adaugă că noii lideri venezueleni au cooperat cu SUA „odată ce atacul s-a încheiat… și au spus: «Să facem o înțelegere»”.

UPDATE 15:52 Trump: „Multe părți ale lumii noastre sunt distruse sub ochii noștri”

Președintele american Donald Trump și-a continuat discursul criticându-i pe democrați, dar și administrația condusă anterior de Joe Biden.

„Multe alte guverne occidentale au urmat în mod foarte nechibzuit acest exemplu, întorcând spatele tuturor lucrurilor care fac națiunile bogate, puternice și puternice. Rezultatul a fost un deficit bugetar și comercial record și un deficit suveran în creștere, determinat de cea mai mare val de migrație în masă din istoria omenirii. Nu am mai văzut niciodată așa ceva.”

Președintele SUA continuă să declare la Forumul Economic Mondial că „multe părți ale lumii noastre sunt distruse sub ochii noștri”.

„Liderii nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă, iar cei care înțeleg nu fac nimic în acest sens”, a mai spus Trump, potrivit Sky News.

UPDATE 15:47 Trump și-a început discursul: Europa nu se îndreaptă în direcția corectă

Donald Trump și-a început discursul la Davos. Acesta a lansat un prim atac, afirmând că Europa „nu se îndreaptă în direcția corectă”.

După ce a enumerat presupusele realizări ale guvernului său, președintele SUA a declarat audienței:

„Locurile din care proveniți pot face mult mai bine urmând exemplul nostru, deoarece anumite locuri din Europa nu mai sunt nici măcar recunoscute. Iubesc Europa și vreau să văd Europa mergând bine, dar nu se îndreaptă în direcția corectă”, a adăugat președintele.

UPDATE 15:15 Trump a ajuns în Davos

Președintele american Donald Trump a aterizat cu elicopterul la Davos. Discursul său în cadrul Forumului Economic Mondial este programat la ora 15:30, ora României, însă nu este clar dacă programul va fi respectat, notează Sky News.

Știrea inițială:

Trump a ajuns în Elveția cu o întârziere de cel puțin două ore față de programul inițial.

Călătoria cu avionul a lui Trump către Elveția a fost întreruptă de ceea ce Casa Albă a descris ca fiind „o problemă electrică minoră” la bordul avionului Air Force One.

Aeronava s-a întors la Washington la puțin timp după decolare, iar președintele SUA, dar și jurnaliștii care îl însoțesc în Davos să poată urca la bordul unui alt avion.

Odată ajuns pe Aeroportul din Zürich, acesta se îndreaptă cu elicopterul spre Davos, acolo unde se desfășoară cea de-a doua zi a Forumului Economic Mondial din acest an.

Davos se află la 160 de kilometri distanță de Zürich.