Convorbire telefonică între Keir Starmer și Donald Trump. Despre ce au vorbit cei doi

Președintele SUA, Donald Trump, și premierul britanic Keir Starmer au purtat, duminică, o convorbire telefonică la câteva ore după ultimele critici aduse de liderul de la Casa Albă la adresa prim-ministrului.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Downing Street, discuțiile dintre cei doi au vizat situația din Orientul Mijlociu, dar și cooperarea militară dintre Marea Britanie și SUA, scrie Reuters.

„Liderii au început prin a discuta despre ultima situație din Orientul Mijlociu și cooperarea militară dintre Marea Britanie și SUA prin utilizarea bazelor RAF în sprijinul autoapărării colective a partenerilor din regiune. Prim-ministrul și-a exprimat, de asemenea, condoleanțele sincere președintelui Trump și poporului american în urma morții a șase soldați americani”, se arată în anunțul oficial.

Donald Trump, critic la adresa lui Starmer

Recent, Donald Trump a lansat numeroase atacuri împotriva Regatului Unit, pe care îl consideră „foarte necooperant” în contextul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului.

Sâmbătă, în cadrul unei postări pe Truth Social, Trump a anunțat că „nu este nevoie” ca Marea Britanie să desfășoare un portavion în Orientul Mijlociu.

„Regatul Unit „ia în sfârșit în serios în vedere trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu. Asta e tot, domnule prim-ministru Starmer, nu mai avem nevoie de ele”, a scris președintele SUA pe contul său de Truth Social, potrivit Le Figaro. „Dar ne vom aminti de asta. Nu avem nevoie ca oamenii să se alăture războaielor când noi am deja câștigat”, a mai spus Trump.

Convorbirea dintre cei doi a avut loc în contextul în care patru bombardiere americane au aterizat, duminică după-amiază, la o bază RAF din Marea Britanie pentru a desfășura „operațiuni defensive specifice” menite să împiedice Iranul să lanseze rachete în Orientul Mijlociu.