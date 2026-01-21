Donald Trump la Davos: Europa nu se îndreaptă în direcția corectă

Miercuri, președintele Donald Trump a criticat puternic Europa în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, notează SkyNews.

Președintele Statelor Unite a afirmat că statele europene merg pe un drum greșit și ar trebui să își schimbe abordarea.

După ce a vorbit despre rezultatele administrației sale, Donald Trump s-a adresat în mod direct participanților europeni din sală. El a făcut câteva precizări celor prezenți.

„Locurile de unde veniți pot face mult mai bine urmând ceea ce facem noi, deoarece anumite locuri din Europa nici măcar nu mai sunt de recunoscut.”, a declarat Trump.

Președintele american a declarat că apreciază continentul european, dar consideră că politicile actuale nu duc la rezultate bune.

„Iubesc Europa și vreau să văd cum Europa face bine, dar nu se îndreaptă în direcția corectă”, a declarat Donald Trump.

Trump a mai spus că la Washington, dar și în multe capitale europene, există convingerea că dezvoltarea economică depinde doar de „cheltuieli guvernamentale în continuă creștere, migrație masivă necontrolată și importuri străine nesfârșite”.

„Rezultatul a fost deficite bugetare și comerciale record și un deficit suveran în creștere, determinate de cel mai mare val de migrație masivă din istoria omenirii.”, a mai spus Trump.