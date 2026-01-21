Oana Țoiu, a doua zi la Davos: Atmosferă influențată de discursul lui Trump. Stare de îngrijorare

Țoiu arată într-o postare pe rețeaua X că a doua zi de la Davos este axată pe securitate.

„O începem cu conversații strategice alături de Secretarul General NATO, Mark Rutte, și președinții Karol Nawrocki și Alexander Stubb”, arată ministra de externe.

Ea a vorbit și despre atmosfera de la Forumul Economic Mondial.

„Atmosfera este puternic influențată de așteptarea discursului Președintelui Donald Trump, cu o stare de îngrijorare activă, cu multe întâlniri în marja panelurilor pentru a găsi soluții diplomatice comune”, a adăugat Oana Țoiu.

Ea spune că miniștrii români au intervenții pe parcursul zilei de miercuri și joi, axate pe investiții publice și energie.

„Un teritoriu poate fi transferat doar prin voința poporului”

Într-un mesaj video postat pe rețeaua de socializare, Oana Țoiu spune că România este un partener important pentru Statele Unite ale Americii și continuă să investească în relația transatlantică și în parteneriatul strategic cu ei.

„În același timp este cât se poate declar că sunt niște principii de la care niciunul dintre noi nu ne putem abate. Un teritoriu al unei țări, mai ales al unei țări europene, dar un teritoriu al unei țări, nu poate fi transferat alteia decât prin voința acelui popor. Și aceasta este singura variantă.

Pentru toate celelalte continuăm dialogul diplomatic, astfel încât să găsim formate împreună în interiorul NATO pentru a răspunde cerințelor de securitate legitime în zona Arcticului, dar și pentru a continua să creăm variante și instrumente posibile de răspuns, astfel încât asta să descurajeze niște acțiuni viitoare care se ducă la un conflict global în ceea ce privește o creștere accelerată a tarifelor. Pentru că odată ce apar tarife noi sau tarife crescute, asta are un efect în ambele economii, atât în economia europeană cât și în economia SUA. Și sperăm pe parcursul acestor zile și împreună cu medii de afaceri să găsim soluții de descaladare”, a spus Oana Țoiu.