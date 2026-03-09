Fox News își cere scuze după ce a difuzat imagini greșite cu Trump la ceremonia pentru soldații americani căzuți în război

Incidentul a avut loc în timpul relatărilor despre ceremonia de la baza aeriană Dover din statul Delaware. Este locul unde au fost aduse înapoi trupurile a șase soldați americani uciși în conflictul din Orientul Mijlociu. În locul imaginilor actuale, în care Donald Trump purta o șapcă, postul a difuzat imagini de arhivă dintr-o ceremonie anterioară în care președintele american apărea fără acoperământ pe cap, mai scrie Associated Press.

Fox News a explicat că eroarea a fost cauzată de utilizarea accidentală a unor imagini din arhivă de către un angajat al redacției.

Fox News: a fost o eroare

Reprezentanții Fox News au transmis într-un comunicat că incidentul a fost o greșeală neintenționată.

„Regretăm eroarea și ne cerem scuze pentru imaginile incorecte difuzate”, a precizat postul de televiziune.

Corecția a fost făcută ulterior și în direct, în cadrul emisiunii. Prezentatorul Griff Jenkins a transmis condoleanțe familiilor militarilor decedați.

Incidentul a generat reacții pe rețelele sociale, unde unii critici au sugerat, fără dovezi, că difuzarea imaginilor ar fi fost intenționată pentru a-l prezenta pe Trump într-o lumină mai favorabilă.

Comentatorul politic Mehdi Hasan a afirmat că situația ar fi generat un scandal major dacă ar fi fost vorba despre un alt post de televiziune. Și Johnny „Joey” Jones, veteran de război și co-prezentator al unei emisiuni Fox News, a spus că este „jenat și rușinat” de ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă crede că a fost o greșeală.

„Puține lucruri sunt mai sacre decât eroii care își dau viața în serviciul țării”, a scris acesta pe rețelele sociale.