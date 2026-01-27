Genetec prezintă bune practici privind protecția datelor pentru echipele de securitate fizică, înainte de Ziua Protecției Datelor

Sistemele de securitate fizică generează volume mari de informații, provenite din imagini video, date de control acces și informații privind plăcuțele de înmatriculare. Pe măsură ce aceste date joacă un rol tot mai important în operațiunile zilnice și în investigații, organizațiile se confruntă cu o presiune tot mai mare de a le gestiona în mod responsabil, în contextul evoluției reglementărilor privind protecția vieții private, al creșterii amenințărilor cibernetice și al așteptărilor tot mai ridicate legate de transparență.

„Datele din securitatea fizică pot fi extrem de sensibile, iar protejarea lor necesită mai mult decât măsuri de bază sau garanții vagi”, a declarat Mathieu Chevalier, Principal Security Architect la Genetec Inc. Unele abordări din piață tratează datele ca pe un activ ce poate fi exploatat sau partajat dincolo de scopul inițial. Acest lucru generează riscuri reale pentru viața privată. Organizațiile ar trebui să se aștepte la limite clare privind modul în care datele sunt utilizate, la controale solide pe întreg ciclul de viață al acestora și la tehnologii concepute să respecte confidențialitatea din start, nu ca o soluție aplicată ulterior.

Citeşte comunicatul integral AICI