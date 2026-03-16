BenQ lansează monitorul RD280UG, noul flagship din seria dedicată programatorilor

RD280UG continuă filosofia companiei potrivit căreia claritatea afișajului joacă un rol esențial în procesul de programare. Monitorul este proiectat pentru a oferi precizie vizuală, concentrare și confort pe termen lung, elemente esențiale pentru profesioniștii care lucrează zilnic cu volume mari de cod.

Claritate superioară pentru sesiuni lungi de programare

Activitatea de dezvoltare software necesită o concentrare susținută și o structură vizuală clară a informației. Reflexiile sau strălucirea ecranului pot provoca disconfort vizual și pot îngreuna citirea codului. Pentru a elimina aceste probleme, RD280UG utilizează un panou Nano Matte, care reduce reflexiile și strălucirea, oferind o imagine mai clară și mai confortabilă pentru ochi.

Monitorul integrează și modurile dedicate Coding, optimizate pentru lizibilitatea textului în diferite teme vizuale utilizate de dezvoltatori. Modul Dark Theme îmbunătățește claritatea textului în interfețele întunecate și ajută la creșterea vitezei de lucru, în timp ce Light Theme asigură vizibilitate ridicată fără a crește oboseala oculară. De asemenea, Paper Color Mode reproduce senzația de citire pe hârtie, facilitând utilizarea îndelungată fără disconfort vizual.

