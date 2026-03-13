BenQ lansează noile monitoare MA270S și MA320UG din seria MA, optimizate pentru utilizatorii de Mac

BenQ, companie recunoscută la nivel global pentru inovațiile în domeniul tehnologiei de afișare și al dispozitivelor digitale, anunță lansarea noilor modele MA270S și MA320UG, monitoare flagship din seria MA Series, concepute special pentru utilizatorii de Mac. Noile modele aduc împreună experiența BenQ în tehnologia display-urilor și integrarea optimizată pentru ecosistemul Apple, oferind o experiență vizuală fluidă, culori vibrante și o integrare perfectă în fluxurile de lucru moderne.
BenQ lansează noile monitoare MA270S și MA320UG din seria MA, optimizate pentru utilizatorii de Mac
Mediafax
13 mart. 2026, 16:04, Comunicate

Seria MA este destinată utilizatorilor care își doresc mai mult decât un monitor compatibil cu Mac, oferind culori calibrate pentru Mac, mișcare mai fluidă și o integrare naturală în ecosistemul Apple, astfel încât creatorii și profesioniștii să își poată extinde spațiul de lucru fără compromisuri.

MA270S: claritate 5K pentru designeri și creatori de conținut

Modelul MA270S este echipat cu un panou de 27 inch cu rezoluție 5K (5120×2880) și o densitate de 218 ppi, oferind o claritate extrem de ridicată pentru profesioniștii care lucrează cu detalii fine, precum designeri grafici, fotografi sau editori video.

Monitorul acoperă 99% din spațiul de culoare P3 și oferă un contrast de 2000:1, reproducând tonuri bogate și naturale, apropiate de experiența vizuală specifică dispozitivelor Mac. Astfel, utilizatorii beneficiază de o reprezentare fidelă a culorilor, esențială în proiectele creative unde acuratețea cromatică este critică.

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor