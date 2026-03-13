BenQ lansează noile monitoare MA270S și MA320UG din seria MA, optimizate pentru utilizatorii de Mac

Seria MA este destinată utilizatorilor care își doresc mai mult decât un monitor compatibil cu Mac, oferind culori calibrate pentru Mac, mișcare mai fluidă și o integrare naturală în ecosistemul Apple, astfel încât creatorii și profesioniștii să își poată extinde spațiul de lucru fără compromisuri.

MA270S: claritate 5K pentru designeri și creatori de conținut

Modelul MA270S este echipat cu un panou de 27 inch cu rezoluție 5K (5120×2880) și o densitate de 218 ppi, oferind o claritate extrem de ridicată pentru profesioniștii care lucrează cu detalii fine, precum designeri grafici, fotografi sau editori video.

Monitorul acoperă 99% din spațiul de culoare P3 și oferă un contrast de 2000:1, reproducând tonuri bogate și naturale, apropiate de experiența vizuală specifică dispozitivelor Mac. Astfel, utilizatorii beneficiază de o reprezentare fidelă a culorilor, esențială în proiectele creative unde acuratețea cromatică este critică.

