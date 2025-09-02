PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

UAT Oraș Chitila, județul Ilfov, anunță finalizarea activităților pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Orașul Chitila, respectiv Bloc F2, Str. Aurel Vlaicu nr. 12, Bloc F3, Str. Aurel Vlaicu nr. 14, Bloc F4, Str. Aurel Vlaicu nr. 16, Bloc 2Bis, Sc. A, Str. Rudeni nr. 36 Bis”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1;

Cod proiect: C5-A3.1-153

Obiectiv general: tranziția către un fond construit rezilient și verde

Prin finalizarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe comunitatea beneficiază de:

• Reducerea consumului de energie și a facturilor la utilități, prin izolarea termică și modernizarea instalațiilor;

• Scăderea emisiilor de CO₂, cu impact pozitiv asupra calității aerului și mediului;

• Respectarea principiului DNSH („Do No Significant Harm”), prin utilizarea de materiale și tehnologii prietenoase cu mediul;

• Adaptarea la schimbările climatice („imunizare climatică”), prin creșterea confortului termic atât vara, cât și iarna;

• Promovarea egalității de șanse și accesibilității, prin asigurarea unor condiții de locuire moderne și sigure pentru toți locatarii;

• Creșterea valorii fondului locativ și a atractivității urbane pentru întreaga comunitate.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 7.496.147,76 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA) este 6.299.283,83 lei, iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este 1.196.863,93 lei.

Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2022 – august 2025.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României

Date de contact beneficiar: UAT Oraș Chitila, județul Ilfov

C.I.F.: 4420848, Str. Ion Olteanu nr. 6, Chitila, județul Ilfov

Tel.: 0214363709; email: [email protected].

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://www.facebook.com/PNRROficial/

https://mte.gov.ro/pnrr/