Bolojan a anunțat că guvernul va atrage 2,5 miliarde de euro, fonduri PNRR. Banii, utilizați pentru modernizarea spitalelor și scolilor

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui mesaj publicat pe FB.

„Am avut azi o ședință cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, obiectiv pentru care trebuie să avem îndeplinite 60 de condiții (jaloane). Cele mai multe sunt deja îndeplinite. Sunt în faza finală de realizare restul jaloanelor la Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi, guvernanța companiilor de stat”, a scris premierul pe rețeaua de socializare.

Banii vor fi folosiți pentru realizarea și modernizarea de șosele, școli și spitale.

„În următoarele două săptămâni și aceste condiții vor fi definitivate în ședințele de guvern. Banii vor finanța lucrări de infrastructură mare, spitale, școli în curs de reabilitare”, a precizat Ilie Bolojan.