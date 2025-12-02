Prima pagină » Știrile zilei » Pîslaru: Nu există vreun scenariu în care România să nu aibă bani să-și plătească proiectele

Pîslaru: Nu există vreun scenariu în care România să nu aibă bani să-și plătească proiectele

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a dat asigurări că toate proiectele aflate în derulare prin PNRR vor fi finanțate până la capăt, chiar și în scenariul pierderii unor fonduri europene, afirmând că Guvernul va acoperi diferențele prin creșterea cofinanțării naționale.
Sursa: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Rareș Mustață
02 dec. 2025, 12:41, Economic

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți, după ședința de guvern, că nu există niciun risc de blocare a proiectelor aflate în implementare prin PNRR.

El a subliniat că Executivul își asumă finalizarea tuturor investițiilor în curs, indiferent de eventualele pierderi de fonduri europene.

„Nu va exista niciun proiect blocat în lipsa unor plăți. Guvernul își va asuma finalizarea tuturor investițiilor pe care acum le are în desfășurare. Predictibilitatea este totală”, a spus Pîslaru, care a subliniat că beneficiarii, autorități locale sau companii, nu trebuie să se teamă că proiectele ar putea rămâne fără finanțare.

Întrebat de unde vor fi luați banii necesari pentru suplimentarea bugetelor, ministrul a explicat că toate proiectele finanțate din fonduri europene sau aflate în cofinanțare vor avea prioritate în construcția bugetului pentru anul viitor.

„Dacă, într-un scenariu, s-ar pierde ceva din componenta de grant, ar crește cofinanțarea națională. Procentual, aceasta ar fi singura modificare. Toate proiectele vor fi finanțate până la capăt și vor avea prioritate în fața celor acoperite exclusiv din bugetul național”, a precizat el.

Pîslaru a criticat modul în care au fost gestionate până acum revizuirile și ezitările legate de investiții și a afirmat că Guvernul vrea să corecteze aceste disfuncționalități, garantând stabilitate și claritate pentru proiectele aflate în derulare.

Guvernul lansează un tablou de bord pe politica de coeziune. Ministrul Proiectelor Europene: „Orbecăiala în care nu știi exact cine, ce și unde implementează nu crea încredere” / România, pe locul 3 la nivel european în absorbția fondurilor de coeziune
