Când va fi depusă cererea de plată nr.4 din PNRR. România încearcă să obțină 2,62 miliarde de euro

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat când va fi depusă cererea de plată nr.4 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Procedura a fost întârziată de respingerea CCR privitoare la legea pensiilor speciale. Prin cererea menționată, România încearcă să obțină 2,62 miliarde de euro.
Petru Mazilu
02 dec. 2025, 12:30, Politic

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că procedura privind cererea nr.4 avansează. „Am primit feedback de la Comisia Europeană … noi nu trimitem lucrurile de dragul de a le trimite”, a dezvăluit ministrul în cadrul unei conferințe de presă.

„Avem o întârziere (…) inițial voiam să depunem documentele până la începutul lunii noiembrie”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Noul termen este 15 decembrie, a mai spus Pîslaru care a explicat că reorganizarea Romsilva este ultima problemă importantă care trebuie rezolvată.

„În rest sunt doar aspecte operaționale… vom termina în timp util pregătirile pentru depunerea cererii”, a precizat ministrul român.

Dacă solicitarea va fi aprobată, România ar putea primi tranșa de bani în prima parte a anului viitor.

