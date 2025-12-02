Dragoș Pîslaru, despre jaloanele PNRR: 809 milioane de euro, aproape recuperați integral

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că documentul, trimis pe 28 noiembrie, aduce dovada îndeplinirii jaloanelor care erau suspendate din luna martie. Această suspendare a fost cauzată de eșecul guvernelor precedente de a atinge anumite obiective din PNRR pe o perioadă de peste doi ani.

Pîslaru a accentuat eforturile depuse de actualul guvern în ultimele cinci luni pentru a corecta aceste decalaje și a furniza Comisiei Europene toate probele solicitate.

Recuperarea a 51 de milioane de euro prin renegociere

România se afla în situația de a pierde zeci de milioane de euro din cauza unor jaloane considerate retroactive, care nu mai puteau fi corectate. În urma procesului de renegociere a PNRR, Comisia Europeană a fost de acord cu realocarea acestor jaloane în cadrul altor operațiuni.

„Vestea bună este că nu pierdem bani pe jaloanele de achiziții publice greșite. 51 de milioane de euro sunt recuperate”, a declarat ministrul.

Jalonul 440: AMEPIP a devenit funcțional și efectuează deja controale, explică Dragoș Pîslaru

Pentru acest jalon, evaluat la 330,34 milioane de euro, Guvernul a furnizat dovezile cerute privind funcționalitatea AMEPIP. Acestea includ numirea conducerii, detalierea activității desfășurate și primele sancțiuni impuse. Ca urmare, Comisia Europeană a validat îndeplinirea jalonului.

Separat, România a înaintat un plan extins pentru reforma întreprinderilor de stat, un demers coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu și apreciat la nivel strategic de către CE.

Jalonul 121: Progrese în administrarea companiilor din sectorul energetic

În ceea ce privește jalonul legat de guvernanța corporativă în domeniul energiei, cu o valoare de 227,9 milioane de euro, autoritățile române au transmis lista cu numirile efectuate în posturile de conducere ale companiilor strategice. Rămân câteva excepții, generate de motive procedurale, cum ar fi pozițiile încă vacante la Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia și Eurotest, a mai adăugat Dragoș Pîslaru.