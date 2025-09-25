Au început lucrările de extindere a parcului Tudor Arghezi cu încă 4 hectare

Din cei 40.000 de metri pătraţi care vor fi adăugaţi parcului, aproximativ 75% vor fi dedicaţi exclusiv spaţiului verde, prin plantarea a peste 1.000 de arbori, arbuşti, flori şi fâşii verzi. Restul suprafeţei va fi amenajat cu locuri de joacă pentru copiii mai mici (peste 6.000 de metri pătraţi), alei pietonale şi infrastructură pentru iluminat public.

„Azi, aici, la parcul Tudor Arghezi, unul dintre cele mai mari şi mai frumoase parcuri ale Capitalei, extindem cu încă 4 hectare plămânii verzi ai Sectorului 4. Prin care respirăm împreună, cu toţii, noi, bucureştenii. Practic, începând de acum, se îndeplineşte încă o promisiune pe care am făcut-o comunităţii Sectorului 4, aceea ca acest frumos parc în care ne aflăm, Tudor Arghezi, să fie dublat ca suprafaţă. Şi asta nu e tot! Aşa cum am promis, pe această nouă suprafaţă de parc, vom avea şi trei super-locuri de joacă, dotate cu echipamente complexe şi tobogane, în interiorul cărora copiii mai mici ai Sectorului 4 să-şi poată dezvolta abilităţile motrice şi sociale”, a declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.

„Cele patru hectare ce urmează a fi amenajate vor completa actualul parc Tudor Arghezi, pe care Sectorul 4 l-a dat în folosinţă în luna septembrie 2023 şi care, în prezent, oferă oamenilor care locuiesc în zona Metalurgiei o generoasă zonă verde pentru plimbări în natură, dar şi zone dedicate activităţilor sporturilor în aer liber: pistă de atletism cu o lungime de 1670 metri, o pistă pentru biciclete şi o zonă de fitness”, se arată în comunicatul emis joi.

În vecinătatea parcului au fost amenajate 14 terenuri de sport, unde cei pasionaţi pot practica diverse jocuri cu mingea. În interior, parcul dispune de o plajă ecologică, un spaţiu dedicat animalelor de companie şi o parcare supraetajată cu 150 de locuri. Principala atracţie este fântâna arteziană muzicală, care, în fiecare seară de weekend, va oferi vizitatorilor un spectacol de lumină şi culoare.

Până la sfârşitul anului, va începe construcţia unui nou complex educaţional, ce va include şcoală şi grădiniţă, destinat familiilor tinere stabilite recent în sudul Capitalei.

„Construim şcoli, creşe şi grădiniţe noi, pentru ca toţi copiii noştri să aibă parte de educaţie de calitate, în spaţii moderne şi sigure. Şi, în acelaşi timp, îi sprijinim pe părinţi, oferindu-le soluţii concrete pentru viaţa de zi cu zi. Aşa am crescut împreună în toţi aceşti ani şi am reuşit să facem din această zonă un loc în care sute de familii au ales să se mute cu încredere şi cu drag. Şi asta pentru că Sectorul 4 nu a oferit şi nu a însemnat doar locuri frumoase şi spaţii simbolice. A oferit, mai ales, soluţii reale la nevoile oamenilor pentru transport public accesibil, şcoli sigure, spitale moderne, unităţi de urgenţă, spaţii de recreere şi siguranţă pentru comunitate”, a mai declarat Băluţă.