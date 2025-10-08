Prima pagină » Comunicate » Synology lansează DiskStation Manager 7.3: eficiență îmbunătățită, securitate sporită și instrumente de colaborare bazate pe inteligență artificială

Synology anunță lansarea oficială a noului DiskStation Manager (DSM) 7.3, o versiune ce aduce îmbunătățiri majore în gestionarea stocării, securitate și colaborare, oferind în același timp suport extins pentru soluțiile bazate pe inteligență artificială (AI).
Mediafax
08 oct. 2025, 13:27, Comunicate

„Pe măsură ce volumul de date crește rapid, este nevoie de soluții avansate pentru a le gestiona și valorifica eficient”, a declarat Kenneth Hsu, director al diviziei System Group din cadrul Synology. „DSM 7.3 ajută clienții să facă față noilor provocări legate de administrarea datelor, oferind o platformă sigură, fiabilă și pregătită pentru transformarea AI.”

Flexibilitate extinsă pentru stocare

Synology continuă să își demonstreze angajamentul față de fiabilitate și performanță, printr-un proces standardizat de testare și validare riguroasă a componentelor hardware și software.

