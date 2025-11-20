Eros Ramazzotti: Un album aniversar cu colaborări excepționale după 40 de ani de muzică și emoție

Disponibil simultan în Italia și în America Latină, dublul album oferă o viziune modernă asupra pieselor care i-au definit traiectoria. Piesa centrală a acestui proiect este o versiune reimaginată și plină de emoție a melodiei „L’Aurora”, interpretată în duet cu Alicia Keys. Într-o intervenție video, artista americană a dezvăluit că a fost profund impresionată de mesajul cântecului, pe care l-a descris ca fiind „emoția pură a unui tată care își așteaptă copilul”.

Pe lângă această colaborare de excepție, albumul conține trei piese noi create alături de Jovanotti, Elisa și Max Pezzali, precum și dueturi cu nume sonore precum Ultimo, Andrea Bocelli și Giorgia.

„Patru decenii pe drum, dar încă simt nevoia unui nou început”

În cadrul unui eveniment organizat într-o cramă din Franciacorta, Ramazzotti a vorbit despre noul său proiect, având-o alături pe fiica sa, Aurora, care i-a adresat întrebări în mod direct, în fața jurnaliștilor. Artistul a subliniat că energia și dorința de a evolua sunt motoarele care îl motivează constant.

„Totul a pornit în 1984, când festivalul de la Sanremo mi-a schimbat destinul. Iar dacă mă vor invita și anul viitor… voi merge fără ezitare”, a mărturisit el în La Stampa.

Un detaliu simbolic a fost acul de rever cu o mână roșie și o inimă neagră, un simbol adoptat de artiștii internaționali pentru a cere încetarea focului în Gaza. „Este un strigăt împotriva războiului. Muzica are datoria să reflecte realitatea”, a explicat Ramazzotti.

Eros Ramazzotti: Viziuni asupra lumii și aprecieri pentru colaboratori

Eros descrie noile sale melodii ca fiind „perspective oneste asupra lumii”, abordând teme precum conflictul, teama, dar și speranța. El își exprimă admirația pentru partenerii săi de proiect într-un mod profund personal:

Max Pezzali: „Un om ireproșabil.”

„Un om ireproșabil.” Jovanotti: „L-am întâlnit pe scenă, alături de Pino Daniele.”

„L-am întâlnit pe scenă, alături de Pino Daniele.” Giorgia: „Vocea ei are aceeași prospețime ca la început.”

„Vocea ei are aceeași prospețime ca la început.” Andrea Bocelli: „O persoană luminoasă, capabilă să râdă de propriile slăbiciuni.”

Referitor la noua generație de artiști, opinia sa este tranșantă: „Astăzi, succesul nu mai depinde neapărat de merit, iar autotune-ul este o unealtă mult prea comodă. Pentru mine, este ceva banal.”

Un turneu mondial și o singură certitudine: familia

Pe 14 februarie, la Paris, va debuta turneul său mondial, care va fi precedat de un concert de avanpremieră la Mantova. Seria va include 56 de spectacole, dintre care șapte vor avea loc pe stadioane din Italia.

Întrebat care este „povestea importantă” a vieții sale, răspunsul său nu a vizat celebritatea:

„Familia. Copiii mei. Nepoții. Ei sunt tot ce contează atunci când restul dispare.”

În final, Ramazzotti a dezvăluit un vis neîmplinit: „Un duet cu Lady Gaga. I-aș cere acest lucru în genunchi, pe boabe de năut”, a glumit el, folosind o expresie italiană ce subliniază dorința sa arzătoare.