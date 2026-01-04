Doi laureați ai premiului Oscar, producători ai unui film sfâșietor despre Gaza

Filmul este inspirat de moartea fetiței Hind Rajab, ucisă în ianuarie 2024. Copila încerca să fugă din orașul Gaza alături de familia sa, deoarece luptele se apropiaseră de casa lor. Cu toții se aflau într-un autoturism civil, însă mașina a fost atacată.

Salvarea care nu a mai venit

Potrivit Sky News, producția beneficiază de susținerea unor figuri importante de la Hollywood. Printre acestea se numără Brad Pitt și Joaquin Phoenix, care s-au alăturat proiectului în calitate de producători executivi.

Pelicula reconstruiește încercările repetate și eșuate ale personalului de urgență de a obține un traseu sigur pentru salvarea copilei și a rudelor sale. Acțiunea este plasată în centrul de apeluri al Semilunii Roșii Palestiniene, organizația care coordonează intervențiile medicale în teritoriile palestiniene.

„Nu mă lăsați, mi-e frică de întuneric”

Fetița a fost ținută la telefon ore întregi de dispecerii serviciilor de urgență, în timp ce discuțiile pentru trimiterea unei ambulanțe se blocau în proceduri și autorizări succesive.

Într-unul dintre momentele-cheie ale filmului, vocea copilului se aude spunând: „Vă rog, nu mă lăsați, mi-e frică de întuneric”.

Filmul ca experiență, nu ca verdict

Regizoarea Kaouther Ben Hania a explicat că filmul nu își propune să stabilească responsabilități sau să aducă elemente noi de anchetă, ci să redea o experiență trăită în timp real de cei implicați. „Cinematografia are puterea de a crea empatie.

Nu mai este vorba despre explicații, ci despre a simți”, a declarat aceasta. Ea a vorbit despre rolul personalului umanitar și despre limitele cu care acesta se confruntă în condiții de securitate extrem de restrictive.

Salvatorii, uciși și ei

Ambulanța trimisă în cele din urmă spre locul incidentului a fost atacată înainte de a ajunge la mașina familiei. Cei doi paramedici aflați la bord au fost uciși, iar trupurile tuturor victimelor – copilul de cinci ani, membrii familiei și echipajul medical – au putut fi recuperate abia după 12 zile. Echipele nu au putut ajunge la fața locului decât după ce luptele din zonă s-au oprit temporar.

În cursa pentru Oscar

Brad Pitt și Joaquin Phoenix sunt actori americani recompensați cu premii Oscar, cu cariere de zeci de ani în cinematografie. Brad Pitt a jucat în producții de mare succes și a fost premiat atât ca actor, cât și ca producător de film. Joaquin Phoenix este cunoscut pentru roluri puternice, adesea incomode, și a câștigat Oscarul pentru rolul principal din „Joker”. Implicarea lor într-un proiect nu este una formală. Cele două nume aduc finanțare, vizibilitate și atenția publicului internațional.

Vocea lui Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) a fost prezentat în cadrul unor importante festivaluri, emoționând publicul și profesioniștii industriei cinematografice. Producția a câștigat deja Marele Premiu al Juriului (Leul de Argint) la Festivalul de Film de la Veneția și este luată în calcul pentru o nominalizare la Oscaruri.