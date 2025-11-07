Kendrick Lamar conduce nominalizările la premiile Grammy 2026, urmat de Lady Gaga și Jack Antonoff

Este pentru a treia oară când Lamar primește simultan nominalizări în aceste trei categorii majore și ar putea câștiga primul său Grammy la albumul anului, devenind totodată doar al treilea rapper care obține această distincție.

Lady Gaga, Jack Antonoff și producătorul Cirkut sunt următorii, cu câte șapte nominalizări fiecare.

Lady Gaga concurează pentru cântecul, discul și albumul anului pentru prima dată simultan, iar Rosé devine primul artist K-pop nominalizat la „Discul anului”, potrivit AP.

Categoria albumul anului include, pe lângă „GNX” și „Mayhem” (Lady Gaga), albumele „Man’s Best Friend” (Sabrina Carpenter), „Debí Tirar Más Fotos” (Bad Bunny), „Swag” (Justin Bieber), „Let God Sort Em Out” (Clipse, Pusha T & Malice), „Mutt” (Leon Thomas) și „Chromakopia” (Tyler, the Creator).

Este pentru prima dată când trei albume sunt nominalizate simultan la albumul rap și albumul anului: „GNX”, „Let God Sort Em Out” și „Chromakopia”.

Premiile Grammy 2026 vor fi transmise live pe 1 februarie, de la Crypto.com Arena din Los Angeles.