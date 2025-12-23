Cum s-a transformat un paradis tropical într-o zonă părăsită, căutată doar de amatorii de senzații tari

Montserrat este o insulă muntoasă din Caraibe și un teritoriu britanic de peste mări. Plymouth a fost capitala până în 1995, când o erupție vulcanică devastatoare a afectat întreaga insulă și a provocat o evacuare în masă. Inițial locuitorii s-au întors în oraș. O a doua erupție, produsă doi ani mai târziu, a distrus o mare parte din oraș și a reprezentant sfârșitul comunității.

Vulcanul Soufrière Hills a erupt în iulie 1995, trimițând valuri de căldură și cenușă pe o mare parte a insulei. Vulcanologii avertizaseră de ani de zile cu privire la posibilitatea apariției unei erupții devastatoare. Experții atrăgeau atenția în special asupra pericolului privind capitala, care se afla la mai puțin de șase kilometri distanță de vulcan.

Soufrière Hills a erupt timp de săptămâni. La sfârșitul verii din acel an o explozie uriașă a provocat acoperirea orașului Plymouth cu un strat gros de cenușă și a înnegrit cerul aproape complet. Până în decembrie, 4.000 de oameni, întreaga populație a orașului Plymouth, au fost evacuați. Unii s-au întors câteva luni mai târziu și au stat acolo până în iunie 1997, când o altă erupție masivă a ucis 19 persoane și a distrus clădiri și aeroportul insulei.

Acest eveniment a fost decisiv pentru soarta orașului Plymouth. Orașul nu și-a mai revenit niciodată de atunci, fiind îngropat sub 1,4 metri de cenușă. De altfel, zona a primit porecla de „Pompeiul Caraibelor”.

Un paradis tropical îngropat în cenușă și praf

Plymouth se află și în prezent sub un munte de praf și cenușă. Orașul este nelocuit, iar fostul paradis tropical, inclusiv o întinsă regiune din jur, este complet abandonat. Turiștii care căutau vacanțe exotice au dispărut deoarece o mare parte din insulă nu mai poate fi vizitată. Totuși în zonă au apărut alți turiști, potrivit Express.

Este vorba despre cei care practică așa numitul dark tourism și merg în zona devastată de erupție în căutarea de senzații tari.

În trecut, mulți irlandezi au emigrat în Caraibe, iar Montserrat a fost destinația favorită. De altfel, alături de Labrador și Newfoundland din Canada, Montserrat este singurul loc din afara Irlandei unde Ziua Sfântului Patrick este sărbătoare legală.