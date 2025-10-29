Euro digital e pregătit pentru lansare în 2029

Instituția va continua pregătirea după finalul fazei actuale, iar următorul pas urmează să fie confirmat la o reuniune a oficialilor europeni programată în această săptămână la Florența, potrivit Bloomberg.

Băncile se tem că își vor pierde depozitele

Începută în 2023, faza de pregătire include elaborarea regulilor de funcționare ale monedei digitale, selectarea furnizorilor pentru platforma tehnică, testarea utilizării în scenarii reale, inclusiv plăți offline, și consultări cu operatori economici, consumatori și instituții. Obiectivul este ca euro digital să fie gata de lansare în 2029, însă avansul proiectului depinde în continuare de acordul politicienilor de la Bruxelles asupra reglementărilor necesare.

Principalele obstacole vin din partea unor eurodeputați care ar prefera o soluție privată alternativă în locul celei propuse de BCE, temându-se că accesul direct al consumatorilor la o monedă emisă de banca centrală ar putea slăbi rolul băncilor comerciale și ar modifica structura pieței de plăți.

Răspuns la dominația companiilor americane

Pentru a păstra rolul intermediarilor în sistemul de plăți, BCE lucrează și la o variantă a euro digital destinată exclusiv tranzacțiilor dintre instituții financiare. În iulie, banca a aprobat un plan ce permite decontarea operațiunilor prin tehnologia registrelor distribuite, utilizând bani ai băncii centrale.

Oficialii europeni avertizează că dependența Europei de companii americane precum Visa, Mastercard și PayPal rămâne prea mare. În același timp, temerile că stablecoin-urile susținute de dolar ar putea câștiga teren în Europa, mai ales după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, impulsionează proiectul.

Spania consideră că un acord între statele membre este posibil în 2025. „Trebuie să transmitem un mesaj politic puternic: acesta este un proiect prioritar”, a declarat ministrul economiei, Carlos Cuerpo, subliniind că cele mai multe aspecte tehnice au fost deja rezolvate.

Plafon pentru persoanele fizice

În paralel, BCE lucrează și la soluții pentru îmbunătățirea confidențialității, inclusiv plăți offline cu anonimat apropiat de numerar, precum și la dezvoltarea unui instrument digital dedicat tranzacțiilor financiare angro.

Pentru persoanele fizice se ia în calcul o limită privind suma maximă de euro digital pe care o pot deține într-un portofel digital emis de Banca Centrală Europeană, în jur de 3 000 euro per persoană. Ideea este ca moneda digitală să fie folosită în principal pentru plăți, fără să afecteze masiv depozitele din sistemul bancar.

Miniștrii de finanțe din zona euro și-au dat acordul asupra limitelor de deținere pentru clienți, dar nu a fost aprobat încă un plafon numeric final.