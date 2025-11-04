Axis anunță camerele bullet robuste, bazate pe inteligență artificială, ce oferă performanțe deosebite

Modelele AXIS P1475-LE și AXIS P1485-LE oferă rezoluție de 2 MP, în timp ce AXIS P1487-LE și AXIS P1488-LE asigură 5 MP, respectiv 8 MP. În plus, modelul AXIS P1488-LE include un senzor mare de 1/1.2″, care garantează performanțe bune, chiar și în condiții de iluminare scăzută.

Aceste camere performante sunt echipate cu OptimizedIR, pentru supraveghere în întuneric total pe o distanță de până la 50 m (164 ft). În plus, prin tehnologia Axis Zipstream, cu suport pentru codecurile AV1, H.264 și H.265, reduce semnificativ cerințele de lățime de bandă și de stocare — și implicit costurile — fără a compromite calitatea imaginii.

Citeşte comunicatul integral AICI