Chery TIGGO7 CSH și TIGGO8 CSH au obținut ratingul maxim de cinci stele la testele Euro NCAP

Standard al siguranței rutiere la nivel european și mondial, testele Euro NCAP evaluează vehiculele în patru domenii cheie: protecția ocupanților adulți, protecția ocupanților copii, protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor și asistență pentru siguranță.

În cea mai recentă rundă de testare, atât TIGGO7 CSH, cât și TIGGO8 CSH au obținut performanțe remarcabile – obținând un scor de 82% în protecția ocupanților adulți, 85% în protecția pasagerilor copii, 80% în protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor și 78% în asistența de siguranță. Rezultatele foarte bune în toate categoriile au asigurat celor două modele mult doritul rating de cinci stele, confirmând astfel angajamentul constructorului chinez față de asigurarea siguranței vehiculelor.

