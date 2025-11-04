Premiere mondiale Honda Moto la EICMA 2025

- Noul CB1000GT combină confortul pentru touring cu performanța motorului derivat din Fireblade, oferind un pachet complet pentru pasionații de drumuri lungi.
- Honda WN7, prima motocicletă electrică Honda, debutează la nivel global, cu o autonomie de peste 140 km, dinamică specifică mărcii și compatibilitate cu infrastructura de încărcare auto (CCS2).
- Tehnologia Honda E-Clutch devine disponibilă ca opțiune pe cinci noi modele: XL750 Transalp, CB750 Hornet, NX500, CBR500R și CB500 Hornet.
- Prototipul V3R 900 E-Compressor ilustrează progresul Honda în dezvoltarea motorului V3 cu compresor electronic, integrat într-un design spectaculos și asimetric.
- CB1000F, un naked evocativ și relaxant, își face debutul european.
- Noua identitate vizuală pentru modelele electrice, cu un logo Honda actualizat, este prezentată pentru prima dată.
- V3R E-Compressor Prototype introduce în premieră publică noul „Honda Flagship Wing” – emblemă ce va fi utilizată pe modelele de top începând din 2026.
- Sunt anunțate, de asemenea, noi culori pentru Gold Wing, NC750X, precum și o nouă colecție de articole vestimentare Honda.
- Standul Honda include o colaborare unică cu personajul „Kuromi” (Sanrio Co., Ltd.).
Citeşte comunicatul integral AICI