Peste 730.000 de euro în echipamente sportive pentru copiii din fotbalul românesc, prin Liga Punctelor PENNY 2025

Cea de-a treia ediție a Ligii Punctelor PENNY, desfășurată în perioada septembrie – noiembrie 2025, a înregistrat rezultate remarcabile. Programul a reușit să strângă 4 milioane de puncte donate de clienții PENNY, care au fost transformate în echipamente și accesorii sportive pentru cluburile de fotbal pentru copii, juniori și tineret din întreaga țară.

Platforma Liga Punctelor PENNY a înregistrat 647.220 de donații care au ajuns la 925 de cluburi sportive. Campania a înregistrat o creștere de 67,73% a numărului de cluburi participante față de anul anterior și o creștere de 38,68% a cluburilor care au primit donații.

