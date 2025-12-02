Prima pagină » Comunicate » Peste 730.000 de euro în echipamente sportive pentru copiii din fotbalul românesc, prin Liga Punctelor PENNY 2025

Peste 730.000 de euro în echipamente sportive pentru copiii din fotbalul românesc, prin Liga Punctelor PENNY 2025

Ediția 2025 a Ligii Punctelor PENNY se încheie cu încă un an în care cumpărăturile făcute de clienții PENNY s-au transformat în sprijin real pentru cluburile de fotbal de copii, juniori și tineret. Prin acest program anual, cluburile primesc gratuit echipamente și accesorii sportive esențiale, resurse care le îmbunătățesc activitatea și susțin dezvoltarea tinerilor sportivi. Derulat în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, proiectul are ca misiune formarea generațiilor viitoare de jucători.
Mediafax
02 dec. 2025, 15:26, Comunicate

Cea de-a treia ediție a Ligii Punctelor PENNY, desfășurată în perioada septembrie – noiembrie 2025, a înregistrat rezultate remarcabile. Programul a reușit să strângă 4 milioane de puncte donate de clienții PENNY, care au fost transformate în echipamente și accesorii sportive pentru cluburile de fotbal pentru copii, juniori și tineret din întreaga țară.

Platforma Liga Punctelor PENNY a înregistrat 647.220 de donații care au ajuns la 925 de cluburi sportive. Campania a înregistrat o creștere de 67,73% a numărului de cluburi participante față de anul anterior și o creștere de 38,68% a cluburilor care au primit donații.

