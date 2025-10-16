Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid a participat săptămâna trecută la lansarea noii game de scule industriale „Peugeot Outils Professionnels”, alături de toți reprezentanții europeni ai companiei TIVOLY

Unior Tepid a participat săptămâna trecută la lansarea noii game de scule industriale „Peugeot Outils Professionnels”, alături de toți reprezentanții europeni ai companiei TIVOLY

Sochaux (Franța), 7–8 octombrie 2025 – Importatorul unic român Unior Tepid a dat curs invitației la un eveniment considerat istoric în sectorul european al sculelor industriale: lansarea unei noi game de scule și echipamente „Peugeot Outils Professionnels”, cu destinație industrială, organizată la Sochaux în parteneriat cu noul acționar majoritar al companiei TIVOLY, Peugeot Frères Industrie (PFI).
Unior Tepid a participat săptămâna trecută la lansarea noii game de scule industriale „Peugeot Outils Professionnels”, alături de toți reprezentanții europeni ai companiei TIVOLY
Mediafax
16 oct. 2025, 19:13, Comunicate

Întâlnirea a reunit reprezentanți TIVOLY din întreaga Europă și a marcat o etapă strategică în proiectul comun de extindere a portofoliului de produse, integrare a noilor tehnologii de fabricație și consolidare a prezenței mărcii pe piețele industriale strategice.

TIVOLY – peste un secol de istorie industrială

Fondată în 1917 de Lucien Tivoly la Tours-en-Savoie, compania TIVOLY s-a specializat încă de la început în producția de burghie din oțel rapid (HSS) și, mai larg, în fabricarea sculelor așchietoare. Într-un secol, TIVOLY a devenit un grup industrial internațional specializat în concepția, fabricarea și distribuția sculelor de tăiere, a accesoriilor pentru sculele electrice și a soluțiilor personalizate pentru industrie.

Citeşte comunicatul integral AICI