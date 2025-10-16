Unior Tepid a participat săptămâna trecută la lansarea noii game de scule industriale „Peugeot Outils Professionnels”, alături de toți reprezentanții europeni ai companiei TIVOLY

Întâlnirea a reunit reprezentanți TIVOLY din întreaga Europă și a marcat o etapă strategică în proiectul comun de extindere a portofoliului de produse, integrare a noilor tehnologii de fabricație și consolidare a prezenței mărcii pe piețele industriale strategice.

TIVOLY – peste un secol de istorie industrială

Fondată în 1917 de Lucien Tivoly la Tours-en-Savoie, compania TIVOLY s-a specializat încă de la început în producția de burghie din oțel rapid (HSS) și, mai larg, în fabricarea sculelor așchietoare. Într-un secol, TIVOLY a devenit un grup industrial internațional specializat în concepția, fabricarea și distribuția sculelor de tăiere, a accesoriilor pentru sculele electrice și a soluțiilor personalizate pentru industrie.

