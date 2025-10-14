Analiză Storia: Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA, conform datelor publice

Piața imobiliară din România a trecut recent printr-o majorare semnificativă a taxării, prin eliminarea cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite locuințe noi și creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%.

Cu toate acestea, datele oficiale publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că, cel puțin până acum, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale nu a înregistrat o scădere semnificativă în urma acestei schimbări de fiscalitate.

Astfel, în primele două luni de la intrarea în vigoare a noii cote standard de TVA, adică în lunile august și septembrie, au avut loc în total 27.800 de tranzacții, în creștere cu 10,5% comparativ cu cele aproape 25.200 de tranzacții cumulate în mai și iunie, ultimele două luni premergătoare anunțului oficial din 2 iulie cu privire la majorarea TVA.

