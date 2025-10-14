Sprijin pentru fertilitate în Sindromul Ovarelor Polichistice (SOP)

Ce este Sindromul Ovarelor Polichistice?

Sindromul Ovarelor Polichistice (SOP) este o afecțiune hormonală frecventă la femeile de vârstă reproductivă, caracterizată prin chisturi ovariene, menstruații neregulate și dezechilibre hormonale. Deși este o afecțiune cronică și nu poate fi vindecată complet, simptomele pot fi gestionate eficient printr-un stil de viață sănătos, alimentație echilibrată și suplimentarea specifică a anumitor micronutrienți. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), între 6% și 13% dintre femei suferă de SOP, însă până la 70% dintre cazuri rămân nediagnosticate la nivel global.*

Citeşte comunicatul integral AICI