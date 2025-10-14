Prima pagină » Comunicate » Sprijin pentru fertilitate în Sindromul Ovarelor Polichistice (SOP)

Conștientizarea Sindromului Ovarelor Polichistice (SOP) aduce în prim-plan o afecțiune hormonală frecventă, dar adesea sub-diagnosticată, care afectează fertilitatea și crește riscul pentru probleme de sănătate grave, precum diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare. Prin informare și acțiune timpurie, simptomele pot fi gestionate, iar riscurile asociate reduse semnificativ, oferind femeilor cu SOP un sprijin real pentru menținerea sănătății hormonale și reproductive.
14 oct. 2025, Comunicate

Ce este Sindromul Ovarelor Polichistice?

Sindromul Ovarelor Polichistice (SOP) este o afecțiune hormonală frecventă la femeile de vârstă reproductivă, caracterizată prin chisturi ovariene, menstruații neregulate și dezechilibre hormonale. Deși este o afecțiune cronică și nu poate fi vindecată complet, simptomele pot fi gestionate eficient printr-un stil de viață sănătos, alimentație echilibrată și suplimentarea specifică a anumitor micronutrienți. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), între 6% și 13% dintre femei suferă de SOP, însă până la 70% dintre cazuri rămân nediagnosticate la nivel global.*

