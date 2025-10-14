SGS România vă invită la TransLogistica 2025

SGS România se află în Pavilionul B1, standul 8, unde îi invită pe clienți și parteneri să descopere serviciul TransitNet, platforma digitală care facilitează gestionarea garanțiilor vamale pentru tranzitul internațional al mărfurilor. TransitNet permite transportatorilor și operatorilor logistici să efectueze formalitățile vamale rapid și sigur, fără a fi necesară depunerea fizică a garanțiilor în fiecare țară. Prin acest sistem, SGS oferă clienților un mod eficient de a reduce costurile, a scurta timpii de tranzit și a asigura conformitatea cu reglementările vamale internaționale.

