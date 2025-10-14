Prima pagină » Comunicate » SGS România vă invită la TransLogistica 2025

SGS România vă invită la TransLogistica 2025

SGS, lider mondial în domeniul testării, inspecției și certificării, vă invită la TransLogistica România 2025, evenimentul de referință pentru sectorul transporturilor, logisticii și lanțului de aprovizionare din Europa Centrală și de Est. Expoziția se va desfășura în perioada 14–16 octombrie 2025, la Romexpo, Pavilionul B1, reunind companii, furnizori de servicii, operatori logistici, transportatori, media și profesioniști din domeniu.
SGS România vă invită la TransLogistica 2025
Mediafax
14 oct. 2025, 15:51, Comunicate

SGS România se află în Pavilionul B1, standul 8, unde îi invită pe clienți și parteneri să descopere serviciul TransitNet, platforma digitală care facilitează gestionarea garanțiilor vamale pentru tranzitul internațional al mărfurilor. TransitNet permite transportatorilor și operatorilor logistici să efectueze formalitățile vamale rapid și sigur, fără a fi necesară depunerea fizică a garanțiilor în fiecare țară. Prin acest sistem, SGS oferă clienților un mod eficient de a reduce costurile, a scurta timpii de tranzit și a asigura conformitatea cu reglementările vamale internaționale.

Citeşte comunicatul integral AICI  