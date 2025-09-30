Nordul Bucureștiului principalul motor al pieței rezidențiale

Zona Fabrica de Glucoză–Lacul Tei s-a transformat, în ultimul deceniu, din câmpuri deschise într-un nod rezidențial dinamic, orientat în special către cumpărători cu venituri ridicate. Zona a devenit principalul motor de creștere al sectorului rezidențial din nordul Bucureștiului, atrăgând proiecte noi și investiții semnificative.

Dezvoltările rezidențiale noi din zonă au condus la creșteri notabile ale prețurilor: analiza pieței arată niveluri de €2.800–€3.500/m², ceea ce înseamnă că un apartament cu două camere poate ajunge la €160.000–€200.000. În paralel, cererea puternică este susținută de proximitatea față de clădiri de birouri, companii multinaționale și infrastructura de business din nordul Capitalei.

