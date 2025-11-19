Angel Tîlvăr: ,,Cercetarea trebuie să devină un adevărat motor de dezvoltare economică,,

,,În 2024, România a alocat cercetării aproximativ 0,46% din PIB, față de 0,51% alocați în 2023. Asta în condițiile în care în UE, media cheltuielilor este de 2,26%. Suntem pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește cheltuielile pentru cercetare. De fapt, corect ar fi să spunem investiții în cercetare pentru că beneficiile ar fi foarte mari în contextul în care globalizarea, sistemul concurențial mondial și dezvoltarea A.I. și fragilitatea lanțurilor de aprovizionare cer din partea statelor un răspuns adecvat. Din acest punct de vedere, UE însăși are de făcut eforturi mai mari pentru încurajarea cercetării, în condițiile în care alocă 2,16% – 2,22% din PIB, în timp ce în SUA cercetarea beneficiază de 3,46%, iar în state precum China sau Coreea de Sud cifrele se situează la 2,40% și, respectiv, 4,9%. Totodată, conform OCDE, deși Europa a crescut investițiile în cercetare, distribuția alocărilor nu este uniformă și, de multe ori, este ineficientă.,, spune Tîlvăr.

