Angel Tîlvăr: ,,Ziua drepturilor omului, un moment de reflecție și implicare,,

Într-o declarație politică făcută cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, deputatul social-democrat arată că în istora recentă a României, drepturile omului au fost și obiectul dezbaterilor politice, dar au reprezentat și angajamentul față de valorile fundamentale ale demnității ființei umane: solidaritatea, libertatea, egalitatea.

Angel Tîlvăr consideră că ,,apărarea acestor valori trebuie făcută la nivel global, comunitățile având un rol major în acest sens. De aceea, cred că autoritățile locale și sistemul de învățământ trebuie să marcheze această zi, organizând cât mai multe evenimente care să pună în evidență importanța drepturilor omului, vulnerabilitățile, dar și participarea la efortul general de protejare și promovare.

Citeşte comunicatul integral AICI