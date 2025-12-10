Prima pagină » Comunicate » Angel Tîlvăr: ,,Ziua drepturilor omului, un moment de reflecție și implicare,,

Angel Tîlvăr: ,,Ziua drepturilor omului, un moment de reflecție și implicare,,

,,Fiecare dintre noi este responsabil, ca prin comportament și implicare socială, să contribuie la respectarea și garantarea drepturilor celor din jur.,,, afirmă deputatul PSD, Angel Tîlvăr.
Mediafax
10 dec. 2025, 15:12, Comunicate

Într-o declarație politică făcută cu ocazia Zilei Drepturilor Omului, deputatul social-democrat arată că în istora recentă a României, drepturile omului au fost și obiectul dezbaterilor politice, dar au reprezentat și angajamentul față de valorile fundamentale ale demnității ființei umane: solidaritatea, libertatea, egalitatea.

Angel Tîlvăr consideră că ,,apărarea acestor valori trebuie făcută la nivel global, comunitățile având un rol major în acest sens. De aceea, cred că autoritățile locale și sistemul de învățământ trebuie să marcheze această zi, organizând cât mai multe evenimente care să pună în evidență importanța drepturilor omului, vulnerabilitățile, dar și participarea la efortul general de protejare și promovare.

