În pragul unei noi bule imobiliare? Prețurile caselor cresc peste așteptări în mai multe țări UE

Prețurile locuințelor din Spania au crescut cu 12,8% în al doilea trimestru al anului, față de 5,4% în media Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Spania s-a transformat astfel într-una dintre țările europene unde locuințele se scumpesc cel mai rapid, depășind de peste două ori ritmul mediu de creștere din UE și zona euro (5,1%).

Pe lângă Spania, alte șapte state membre UE au înregistrat creșteri de două cifre: Portugalia (17,2%), Bulgaria (15,5%), Ungaria (15,1%), Croația (13,2%), Spania (12,8%), Slovacia (11,3%) și Cehia (10,5%). La polul opus, țări precum Franța (0,5%), Suedia (0,7%) sau Cipru (1%) au raportat creșteri moderate, după perioade anterioare de expansiune.

Această nouă creștere marchează al treilea trimestru consecutiv cu majorări de peste 10%, confirmând ritmul accelerat al pieței imobiliare spaniole. Atât prețurile, cât și numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare se apropie de nivelurile maxime din perioada bulei imobiliare din 2007, ceea ce face ca accesul la locuință să devină una dintre principalele probleme sociale, în special pentru tinerii cu venituri mici.

Totuși, economiștii subliniază că situația actuală nu este comparabilă cu cea din 2007 – atât gospodăriile, cât și sectorul construcțiilor și sistemul financiar se află într-o poziție mai stabilă.

Prețurile ar urma să crească și în România

Prețurile locuințelor continuă să crească în marile orașe din țară, dar și la nivel național. Numărul românilor care încă mai așteaptă o prăbușire a prețurilor a scăzut dramatic în 2025. Cei mai mulți cumpărători (65%) anticipează noi majorări în imobiliare, arată rezultatele unui studiu recent.

Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în România a ajuns la finele lunii septembrie la valoarea de 1.909 euro/mp util, după un avans cu 15% înregistrat în ultimul an.

Cumpărătorii achită cele mai mari prețuri în Cluj-Napoca, Brașov și în București. Apartamentele clujenilor au ajuns să se vândă cu aproape 9% mai scump față de începutul toamnei trecute. În Brașov, media înregistrată la nivelul pieței rezidențiale este de 2.223 euro/mp util, iar în București de 2.129 euro/mp util. Au putut fi observate, astfel, majorări în ritm anual cu 12%, respectiv cu 18%.

Începerea anului universitar și chiriile

În septembrie, odată cu pregătirile pentru începerea anului universitar, piața chiriilor a avut o creștere spectaculoasă a ofertei: numărul de locuințe disponibile la închiriat a fost cu 42% mai mare decât în aceeași lună din 2024.

În ciuda scumpirilor, interesul pentru chirii s-a menținut, chiar dacă contactările dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% față de anul trecut, în timp ce vizualizările de pagini au crescut cu 6%. Acest comportament arată că persoanele interesate de închirieri continuă să caute locuințe, dar cu mai multă atenție și comparație între opțiuni.