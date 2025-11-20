Piața imobiliară din România în octombrie 2025: București, Ilfov și Cluj domină topul vânzărilor (P)

Chiar dacă volumul tranzacțiilor a scăzut comparativ cu octombrie 2024 (cu 9.496 de proprietăți mai puține), tendința generală a pieței rămâne una de stabilitate, iar cumpărătorii se orientează tot mai mult spre vânzări directe, fără comisioane și fără intermediari.

București, Ilfov și Cluj – centrele principale ale tranzacțiilor imobiliare

Conform datelor ANCPI, Bucureștiul rămâne lider absolut, cu 8.829 de imobile vândute în luna octombrie.

Capitala este urmată de Ilfov (3.981) și Cluj (2.929) – județe care, împreună, concentrează aproape un sfert din totalul vânzărilor naționale.

Această distribuție confirmă preferința cumpărătorilor pentru zonele metropolitane și pentru locuințele noi, fără comision, listate direct de la proprietar.

În București, cererea se menține ridicată pentru apartamente de vânzare 2 și 3 camere în sectoarele 2, 3 și 6, dar și pentru case de vânzare în Ilfov, în special în Bragadiru, Popești-Leordeni și Chiajna.

În Cluj-Napoca, interesul cumpărătorilor continuă să fie ridicat pentru apartamentele din zonele Bună Ziua, Borhanci și Mănăștur, unde se caută tot mai des vânzări directe, fără agenție.

Brașov, Iași și Timișoara – orașe cu piață stabilă și cumpărători informați

În topul reședințelor de județ, Cluj-Napoca (1.096 de vânzări), Brașov (1.079) și Iași (877) conduc clasamentul.

Aceste orașe atrag cumpărători din întreaga țară datorită dezvoltării constante a infrastructurii, a ofertelor de apartamente noi fără comision și a preferinței tot mai mari pentru tranzacții directe între proprietar și cumpărător.

În Brașov, prețul mediu al unui apartament 2 camere de vânzare s-a stabilizat, însă se află în continuare în topul celor mai scumpe piețe imobiliare din România după Cluj.

În Iași, apartamentele de vânzare în Copou și Tătărași continuă să fie cele mai căutate, în timp ce casele de vânzare în Bucium atrag cumpărători care caută locuințe fără intermediar.

În Timișoara, dinamica pieței rămâne pozitivă, susținută de proiectele rezidențiale din Giroc, Dumbrăvița și Braytim.

Cumpărătorii preferă proprietățile fără comision, unde pot negocia direct cu vânzătorul, fără taxe suplimentare.

Zone cu activitate redusă, dar potențial de creștere

La polul opus, Teleorman (56 de vânzări), Covasna (394) și Sălaj (411) au înregistrat cele mai puține tranzacții.

Deși activitatea imobiliară este mai scăzută, aceste județe încep să atragă atenția investitorilor interesați de terenuri agricole și case de vacanță la prețuri accesibile.

Conform datelor ANCPI, Dolj, Timiș și Buzău au fost județele cu cele mai multe terenuri agricole vândute – 1.341, 613 și respectiv 580 de tranzacții.

Interesul pentru terenuri extravilane indică o reorientare parțială a investitorilor către agricultură regenerativă și dezvoltări rezidențiale viitoare.

Scădere în numărul ipotecilor, dar creștere în vânzările directe

În luna octombrie 2025, s-au înregistrat 34.084 de ipoteci, cu peste 4.200 mai puține decât în octombrie 2024.

Cele mai multe credite ipotecare s-au făcut în București (4.381), Constanța (2.942) și Ilfov (2.876).

Această scădere reflectă o tendință clară a cumpărătorilor: preferința pentru locuințe cumpărate cash, fără comisioane și fără intermediari.

Tot mai mulți români preferă să negocieze direct cu proprietarii, să evite taxele suplimentare și să aleagă platforme sigure unde anunțurile sunt verificate automat.

De exemplu, expresii precum „apartamente de vânzare direct proprietar București”, „vânzări fără agenție Cluj”, „case fără comision Brașov” și „vânzări imobiliare Iași 2025” sunt în creștere constantă.

Cumpărătorii români devin mai atenți la detalii

Un alt trend vizibil este creșterea nivelului de informare al cumpărătorilor.

Mulți dintre cei care caută apartamente noi de vânzare verifică acum atent suprafețele utile, autorizațiile de construcție și istoricul dezvoltatorilor, după ce controalele ANPC au scos la iveală nereguli la sute de proiecte.

Cumpărătorii din 2025 folosesc tot mai des platforme unde pot vedea doar anunțuri verificate, cu proprietari reali, pot compara prețurile pe zone și pot filtra rezultatele după tipul proprietății: apartamente, case sau terenuri.

De ce vânzările fără comision câștigă teren

Tranzacțiile directe câștigă teren datorită avantajelor clare pentru ambele părți:

Fără comision , deci economii de 2-7% din valoarea imobilului;

, deci economii de 2-7% din valoarea imobilului; Comunicare directă între vânzător și cumpărător;

între vânzător și cumpărător; Transparență total ă asupra prețului final și a documentației;

asupra prețului final și a documentației; Siguranță digitală, datorită verificărilor automate și chatului securizat.

În marile orașe, acest model de tranzacție a devenit deja dominant.

Cumpărătorii interesați de apartamente de vânzare fără agenție aleg această metodă pentru rapiditate, iar proprietarii o preferă pentru controlul complet asupra procesului.

Concluzie: o piață stabilă, dar mai transparentă

Piața imobiliară din România în octombrie 2025 confirmă o tendință de stabilitate și maturizare.

Deși numărul tranzacțiilor a scăzut ușor față de anul trecut, cumpărătorii sunt mai informați, mai selectivi și preferă vânzările directe, fără comisioane.

Orașele mari – București, Cluj, Brașov, Iași, Timișoara – continuă să atragă cei mai mulți cumpărători, în timp ce regiunile mai mici oferă oportunități pentru investiții în terenuri agricole și dezvoltări viitoare.

Într-o piață tot mai digitalizată, succesul unei tranzacții depinde tot mai mult de transparență, verificare și comunicare directă între proprietar și cumpărător.

FAQ – Întrebări frecvente despre piața imobiliară în octombrie 2025