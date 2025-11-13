Guvernul Irlandei anunță planul de a construi 300.000 de locuințe până în 2030

Potrivit propunerilor publicate joi de Guvernul irlandez, se intenționează stimularea ofertei de cazare prin creșterea capacităților de construire, și a suprafeței de terenuri dotate cu utilități, precum și sporirea sprijinului acordat persoanelor vulnerabile.

James Browne, ministrul irlandez al locuințelor a precizat că efortul de a construi 300.000 de locuințe, din care 72.000 de locuințe sociale, până în 2030 este unul „ambițios, dar și realist”, notează The Guardian.

Prin intermediul planului pentru locuințe, Guvernul Irlandei alocă 28,2 miliarde de euro (25 miliarde de lire sterline) din fondurile statului construirea locuințelor, din care 12,2 miliarde de euro (10,8 miliarde de lire sterline) pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, bani vor fi alocați și pentru branșarea locuințelor la rețeaua electrică, respectiv suma de 3,5 miliarde de euro.

Pentru a elimina blocajele, Guvernul Irlandei va aloca fonduri suplimentare, prin intermediul unui „birou de activare a locuințelor”, potrivit Ministrului locuințelor.

Magazine și spații comerciale vacante, transformate în locuințe

De asemenea, planul Guvernului irlandez prevede și transformarea în locuințe a mai multor magazine și spații comerciale vacante. Pentru fiecare proprietate transformată în locuințe, vor fi oferiți până la 140.000 de euro, echivalentul a 124.000 de lire sterline. Locuințele abandonate vor fi restaurate prin intermediul unui grant pentru renovarea proprietăților neocupate.

Planul are scopul de a oferi locuințe pentru persoanele fără adăpost, vârstnici, dar și persoanele cu dizabilități ori alte grupuri vulnerabile. Categoriile menționate vor primi astfel și sprijin din partea guvernului Irlandei.

După criza economică din 2008, tot mai puține locuințe noi au fost construite în Irlanda, creșterea numărului populației a continuat, creându-se astfel o penurie de locuințe la prețuri accesibile, care a afectat succesiv, de-a lungul anilor, guvernul irlandez, alimentând și temeri sociale.