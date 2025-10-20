Trei branduri din portofoliul ELKO, premiate internațional pentru inovație în domeniul securității

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai importanți distribuitori de produse, anunță cu mândrie că trei branduri de top din portofoliul său – Axis Communications, Bosch Security Systems și i-PRO – au fost recunoscute la nivel internațional pentru inovație în domeniul securității video, în cadrul Distinction in Innovative Achievement Awards 2025, organizate de SecurityWorldMarket.com