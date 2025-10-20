Prima pagină » Comunicate » Trei branduri din portofoliul ELKO, premiate internațional pentru inovație în domeniul securității

Trei branduri din portofoliul ELKO, premiate internațional pentru inovație în domeniul securității

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai importanți distribuitori de produse, anunță cu mândrie că trei branduri de top din portofoliul său – Axis Communications, Bosch Security Systems și i-PRO – au fost recunoscute la nivel internațional pentru inovație în domeniul securității video, în cadrul Distinction in Innovative Achievement Awards 2025, organizate de SecurityWorldMarket.com
20 oct. 2025, 15:30, Comunicate

În categoria Video Surveillance, produsele acestor companii au fost premiate pentru performanță tehnologică, fiabilitate și design orientat spre viitor:.

  • Axis Q1728-LE Block Camera – premiul I pentru inovație în supravegherea video;
  • Bosch Dinion Thermal 8100i – distins cu titlul Innovative Achievement Award pentru capabilitățile sale termice de ultimă generație;
  • i-PRO High Zoom Bullet Camera – premiată pentru integrarea funcțiilor de inteligență artificială în analiza și detecția imaginii.

