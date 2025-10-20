Trei branduri din portofoliul ELKO, premiate internațional pentru inovație în domeniul securității

În categoria Video Surveillance, produsele acestor companii au fost premiate pentru performanță tehnologică, fiabilitate și design orientat spre viitor:.
- Axis Q1728-LE Block Camera – premiul I pentru inovație în supravegherea video;
- Bosch Dinion Thermal 8100i – distins cu titlul Innovative Achievement Award pentru capabilitățile sale termice de ultimă generație;
- i-PRO High Zoom Bullet Camera – premiată pentru integrarea funcțiilor de inteligență artificială în analiza și detecția imaginii.
