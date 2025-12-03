Prima pagină » Comunicate » ELKO Romania – Utilizatorii XProtect pot analiza ușor datele de numărare și pot partaja imagini în apelurile prin interfon

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse, anunță lansarea versiunii 5.7 a AXIS Optimizer for XProtect. Cea mai recentă versiune adaugă suport pentru analiza datelor în dashboard-urile AXIS Optimizer Insights. De asemenea, introduce comunicarea vizuală în primul interfon Axis cu display interactiv. În plus, AXIS Optimizer este acum disponibil pentru instalare și actualizări direct din XProtect Update Manager, un tool dezvoltat de Milestone Systems, ca parte a suitei XProtect.
AXIS Optimizer for XProtect versiunea 5.7 face posibilă analiza datelor de numărare a obiectelor (object counting data) direct în dashboard-urile AXIS Optimizer Insights din XProtect Smart Client. Pe baza datelor agregate din scenariile AXIS Object Analytics crossline counting și occupancy in area, aceste dashboard-uri oferă o modalitate eficientă pentru utilizatorii XProtect de a analiza datele și de a exporta grafice pentru a lua decizii bazate pe date – data-driven.

Datele brute de numărare a obiectelor, colectate din activitățile dintr-o scenă, pot fi transformate rapid în grafice care afișează statistici, tendințe și anomalii. Operatorii folosesc șabloane/ template-uri pentru a număra obiectele într-o direcție definită și pentru a estima nivelurile de ocupare.

