ELKO Romania – Utilizatorii XProtect pot analiza ușor datele de numărare și pot partaja imagini în apelurile prin interfon

AXIS Optimizer for XProtect versiunea 5.7 face posibilă analiza datelor de numărare a obiectelor (object counting data) direct în dashboard-urile AXIS Optimizer Insights din XProtect Smart Client. Pe baza datelor agregate din scenariile AXIS Object Analytics crossline counting și occupancy in area, aceste dashboard-uri oferă o modalitate eficientă pentru utilizatorii XProtect de a analiza datele și de a exporta grafice pentru a lua decizii bazate pe date – data-driven.

Datele brute de numărare a obiectelor, colectate din activitățile dintr-o scenă, pot fi transformate rapid în grafice care afișează statistici, tendințe și anomalii. Operatorii folosesc șabloane/ template-uri pentru a număra obiectele într-o direcție definită și pentru a estima nivelurile de ocupare.

