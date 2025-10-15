NATO dezvoltă pentru Ucraina un nou tip de armament bazat pe tehnologia AI

Noile armamente vor intra în etapa finală de testare, în cadrul structurii comune NATO – Ucraina, adică Centrul de Industrie, Educare și Analiză (JATEC), potrivit European Pravda. Anunțul a fost dat la sediul NATO de Colonelul Valerii Vyshnevskyi, reprezentant al centrului.

La începutul acestui an, Vyshnevskyi a precizat că Statul Major al Armatei Ucrainei a solicitat sprijinul centrului pentru unor soluții tehnice de combatere a bombelor aeriene ghidate (KAB), dar și a dronelor controlate prin fibră optică. Cele mai mari progrese au fost înregistrate până în prezent în combaterea bombelor KAB.

„NATO dispune de un instrument numit ′Provocarea inovării′. Am schițat un scenariu care arată modul în care sunt utilizate bombele aeriene și am descris rezultatul pe care doream să îl obținem, apoi am invitat companiile să participe la provocare. Am primit peste 40 de propuneri, toate de la companii cu sediul în NATO. Juriul, format în principal din experți ucraineni cu experiență în combaterea acestor bombe, a selectat trei finaliști. Toate cele trei companii colaboraseră anterior cu Ucraina”, a explicat Vyshnevskyi, reprezentantul ucrainean al JATEC.

Tehnologie AI pentru contracararea bombelor, dar și a dronelor

Oficialul a mai explicat că cele trei soluții selectate se bazează pe drone interceptoare, dar și grupuri (roiuri) de drone care utilizează tehnologia AI pentru țintire.

Pe parcursul dezvoltării, cercetătorii JATEC au descoperit că noile tipuri de armament sunt eficiente și pentru doborârea dronelor de tip Shahed, produse de Rusia.

„Deși inițial ne-am concentrat pe contracararea bombelor aeriene ghidate, aceste sisteme s-au dovedit a fi extrem de eficiente împotriva dronelor de tip Shahed și sunt deja gata de utilizare împotriva acestora. Acestea necesită încă îmbunătățiri suplimentare pentru a putea fi utilizate împotriva dronelor aeriene ghidate”, a declarat Vyshnevskyi.

Oficialul a mai precizat că testele finale pentru noile tipuri de armament se vor desfășura în Franța, cu toate că testele de teren pentru done desfășurate în Ucraina s-au dovedit a fi „un succes”. Experții mai au încă nevoie să testeze capacitatea noilor tehnologii în ceea ce privește doborârea bombelor aeriene ghidate.