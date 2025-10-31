Războiul din Ucraina, ziua 1.346. Pentagonul aprobă rachetele Tomahawk pentru Ucraina, decizia finală rămâne la Trump / Rusia lansează bombe ghidate și drone asupra Ucrainei

Pentagonul aprobă rachetele Tomahawk pentru Ucraina, decizia finală rămâne la Trump

Pentagonul a spus Casei Albe că poate da Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Stocurile americane nu ar fi afectate, dar decizia finală rămâne la președintele Donald Trump, au spus trei oficiali americani și europeni.

Donald Trump a spus la începutul acestei luni, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că ar prefera să nu ofere rachetele Ucrainei, pentru că „nu vrem să dăm lucruri de care avem nevoie pentru a ne proteja țara”.

Statul Major a spus Casei Albe că rachetele ar putea fi trimise fără probleme, chiar înainte de întâlnirea cu Zelenski. Acesta a cerut ca rachetele să lovească mai eficient instalațiile petroliere și energetice din Rusia.

Oficialii europeni cred că Statele Unite au acum mai puține motive să refuze furnizarea rachetelor.

Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei: A fost distrusă una dintre cele trei rachete rusești Oreșnik

Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU), Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) și Serviciul de Informații Externe (FIS) au distrus una dintre cele trei rachete balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik ale Rusiei, a anunțat șeful SSU, generalul-locotenent Vasyl Maliuk, potrivit Ukrainska Pravda.

Racheta a fost distrusă la Kapustin Yar, o zonă de antrenament militar și complex de lansare a rachetelor din regiunea Astrakhan din Rusia, iar „distrugerea a fost totală”.

Anchetatorii identifică cinci soldați ruși care au ucis 17 civili în Bucha

Autoritățile ucrainene de aplicare a legii au emis mandate de arestare pentru cinci soldați ruși acuzați de uciderea a 17 civili în Bucha, regiunea Kiev, în zona străzilor Ivana Franka, Maksyma Rydzanycha și Naberezhna, în timpul ocupației orașului în 2022, anunță Poliția Națională a Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

Pentru a stabili circumstanțele crimelor, anchetatorii poliției au efectuat sute de inspecții la fața locului și interviuri cu martori și victime, împreună cu numeroase examinări medico-legale și experimente de investigație.

Anchetatorii poliției au înmânat tuturor celor cinci suspecți notificări de suspiciune de încălcare a legilor și obiceiurilor de război, implicând uciderea deliberată a civililor (articolul 438.2 din Codul penal al Ucrainei). Articolul prevede o pedeapsă cu închisoarea pe viață.

Sondaj: Numărul ucrainienilor care cred că Ucraina va fi un membru prosper al UE în 10 ani crește semnificativ

Procentul ucrainienilor care cred că în zece ani țara lor va fi prosperă și membră a Uniunii Europene a crescut de la 43% la 56%, arată rezultatele unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), potrivit Ukrainska Pravda.

KIIS a remarcat că, din octombrie 2022 până în mai 2025, optimismul ucrainenilor a scăzut constant. În mai 2025, pentru prima dată, opiniile pesimiste au depășit cele optimiste: 47% credeau că, în zece ani, Ucraina va fi o țară cu o economie devastată și un flux migrator semnificativ, comparativ cu 43% care credeau că va fi un membru prosper al UE.

Cu toate acestea, optimismul a crescut din nou și, la începutul lunii octombrie, 56% dintre respondenți aveau o perspectivă pozitivă asupra viitorului Ucrainei.

Surse: Spania va găzdui summitul „secret” al „Coaliției celor dispuși” pe 4 noiembrie

Înalți oficiali din 35 de țări se vor reuni la Madrid pentru un „summit secret” al „Coaliției celor dispuși” pe 4 noiembrie, a raportat ziarul spaniol El Mundo, scrie The Kyiv Independent.

Întâlnirea secretă se va concentra, potrivit unor surse, pe creșterea ajutorului acordat Ucrainei și coordonarea garanțiilor de securitate pentru a preveni viitoare agresiuni din partea Rusiei.

Coaliția condusă de Franța și Marea Britanie, formată la începutul acestui an, are ca scop stabilirea unor garanții de securitate pe termen lung pentru Ucraina, incluzând potențial desfășurarea unei forțe multinaționale de menținere a păcii odată ce războiul se va încheia.

Rusia a lansat spre Ucraina o rachetă de croazieră dezvoltată în secret

Ministrul de externe al Ucrainei a declarat că Rusia a atacat țara sa cu o rachetă de croazieră, a cărei dezvoltare secretă l-a determinat pe Donald Trump să renunțe la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova în primul său mandat la Casa Albă.

Comentariile lui Andrii Sybiha reprezintă prima confirmare a faptului că Rusia a folosit racheta 9M729, lansată de la sol, în luptă – fie în Ucraina, fie oriunde altundeva.

Poate transporta fie un focos nuclear, fie unul convențional.

AIEA raportează consecințele atacurilor rusești asupra substațiilor critice ale centralelor nucleare ucrainene

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că forțele ruse au atacat substații cheie care alimentează centralele nucleare controlate de Ucraina, ceea ce a dus la reducerea producției a cel puțin unuia dintre reactoarele centralei.

În plus, echipa AIEA de la centrala nucleară Rivne a raportat că stația a redus producția a două dintre cele patru reactoare ale sale, la cererea operatorului sistemului.

Apărarea aeriană ucraineană interceptează rachete balistice rusești și 107 drone

Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M lansată din regiunea Rostov și 145 de muniții zburătoare în noaptea de 30-31 octombrie. Unitățile de apărare aeriană ucrainene au distrus racheta balistică și 107 dintre drone, anunță vineri Forțele aeriene ucrainene.

Forțele ruse au lansat dronele din Kursk, Oryol și Primorsko-Akhtarsk, precum și Chauda și Hvardiiske în Crimeea, ocupată temporar. Aproximativ 90 dintre drone erau Shahed.

Letonia va furniza ajutor militar și 65 de vehicule Ucrainei

Letonia va livra luni, 3 noiembrie, un nou lot de ajutor militar și 65 de vehicule donate de Latvenergo AS în cooperare cu Sadales tīkls AS Ucrainei, relatează publicația Delfi, citată de Ukrainska Pravda.

La evenimentul de livrare vor participa Rūta Dimanta, CEO al Ziedot.lv, Arnis Kurgs, director administrativ al Latvenergo, Raimonds Skrebs, membru al consiliului de administrație și director tehnic al Sadales tīkls, și Vīgants Radziņš, membru al consiliului de administrație și director de dezvoltare al Sadales tīkls.

FT: Summitul Trump-Putin a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă către Washington

Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Rusiei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între diplomații de vârf ai celor două țări, a precizat Financial Times.

Serviciul de Securitate al Ucrainei reține un agent rus care pregătea un atac terorist în Harkov

În Harkov, ofițerii de contrainformații ai Serviciului de Securitate al Ucrainei au reținut preventiv un agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei care fabrica un dispozitiv exploziv improvizat și plănuia să-l detoneze, potrivit Ukrinform.

Conform materialelor cazului, autorul s-a dovedit a fi un șomer local, condamnat anterior pentru participarea la tentativa din 2014 de a ocupa clădirea Administrației Regionale de Stat din Harkov. La acea vreme, instanța l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu o perioadă de probă de trei ani. În timpul acestei perioade de probă, un agent FSB l-a abordat, l-a recrutat, iar bărbatul aștepta instrucțiuni suplimentare.

După cum a stabilit ancheta, în toamna acestui an, ocupanții și-au „activat” agentul prin intermediul unei aplicații de mesagerie și i-au dat instrucțiuni să fabrice un dispozitiv exploziv improvizat.

Suspectul urma să planteze dispozitivul exploziv improvizat la coordonatele pe care urma să le primească de la superiorul său rus.

Continuă atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din mai multe regiuni ale Rusiei

Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oryol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate cu drone în noaptea de joi spre vineri a o zi după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, notează The Kyiv Independent.

Termocentrala Oryol, cu o capacitate de 330 megawați, este deținută de compania RIR Energo, parte a conglomeratului de stat Rosatom.

Explozii au fost raportate și în regiunile Vladimir și Iaroslavl. În Iaroslavl, atacurile ar fi vizat zona rafinăriei de petrol Novo-Iaroslavsky, unde apărarea antiaeriană ar fi fost activată.

Rusia lansează bombe ghidate și drone asupra Ucrainei

Rusia a lansat bombe ghidate și drone asupra mai multor orașe și regiuni ucrainene pe 30 octombrie, declanșând alerte de raid aerian și explozii în toată țara, cu victime civile raportate în Sumî, relatează The Kyiv Independent.

Patru persoane au fost rănite în Sumî după ce Rusia a lansat 10 drone în mai puțin de o oră, lovind infrastructura civilă, inclusiv clădiri rezidențiale. O fetiță și o femeie în vârstă se numără printre răniți, potrivit guvernatorului Oleh Hryhorov.

Și Zaporojie a fost, de asemenea, amenințată de bombele ghidate rusești KAB mai devreme în seara respectivă, potrivit mai multor surse. Guvernatorul Ivan Fedorov a avertizat locuitorii cu privire la „amenințarea continuă a bombelor KAB în regiunea Zaporojie și în orașul Zaporojie”.