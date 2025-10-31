Prima pagină » Știri externe » Continuă atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din mai multe regiuni ale Rusiei

Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oryol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate cu drone în noaptea de joi spre vineri a o zi după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, notează The Kyiv Independent.
Radu Mocanu
31 oct. 2025, 06:58, Știri externe

Guvernatorul regiunii Oryol, Andrei Klicikov, a anunțat că o termocentrală a fost avariată în urma unui atac cu drone. Potrivit acestuia, resturile dronelor interceptate ar fi provocat pagube, însă fără incendii sau victime.

Termocentrala Oryol, cu o capacitate de 330 megawați, este deținută de compania RIR Energo, parte a conglomeratului de stat Rosatom.

Explozii au fost raportate și în regiunile Vladimir și Iaroslavl. În Iaroslavl, atacurile ar fi vizat zona rafinăriei de petrol Novo-Iaroslavsky, unde apărarea antiaeriană ar fi fost activată.

Atacurile vin la o zi după ce forțele ruse au lansat o serie masivă de lovituri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Printre țintele vizate s-a numărat Termocentrala Sloviansk din regiunea Donețk, unde doi oameni au murit, iar mai mulți au fost răniți.