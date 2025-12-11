Rusia lovește din nou orașul Kremenciuk cu rachete și drone

Orașul ucrainean Kremenciuk a fost vizat din nou de un atac rusesc în noaptea de miercuri spre joi, Forțele Aeriene ale Ucrainei raportând mai multe valuri de drone, precum și lansarea unor rachete balistice.

Potrivit autorităților, cel puțin trei rachete au fost trase către oraș, iar la scurt timp au fost semnalate explozii în zonă.

Kremenciuk, situat pe malul râului Nipru, la aproximativ 250 de kilometri sud-est de Kiev, este o țintă recurentă a armatei ruse, scrie Kyiv Independent.

Atacul survine la mai puțin de o săptămână după lovitura combinată din 7 decembrie, când mai multe instalații energetice au fost avariate.

Forțele Aeriene au transmis că grupuri succesive de drone au fost direcționate spre oraș în timpul nopții, în cadrul unei operațiuni coordonate de bombardament.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat victime sau detalii privind amploarea distrugerilor.