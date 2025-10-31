FT: Summitul Trump-Putin a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă către Washington

Statele Unite au anulat summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Rusiei cu privire la cererile dure referitoare la Ucraina.

Decizia a fost luată după o convorbire tensionată între diplomații de vârf ai celor două țări, a precizat Financial Times.

Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, urmează să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie la Washington, unde intenționează să discute despre o întâlnirea dintre SUA și Rusia la Budapesta și să solicite scutirea de sancțiunile energetice impuse de SUA.