Angajații care nu folosesc AI „nu vor fi niciodată promovați”. Directorul celui mare mare fond din lume dublează pe pariul AI: Va juca un rol cheie

Norges Bank Investment Management va utiliza AI pentru o serie de sarcini, inclusiv pentru „extragerea semnalelor din dialogurile companiilor”, conform Planului său de acțiune climatică pentru 2030. Fondul intenționează, de asemenea, să utilizeze AI pentru a îmbunătăți procesul decizional și „pentru a consolida procesele de investiții între echipe”, ajutându-l în cele din urmă să identifice câștigătorii și pierzătorii corporativi, a afirmat acesta.

„AI-ul a devenit un factor decisiv în modul în care abordăm problema climei”, a declarat Nicolai Tangen, directorul executiv al fondului de investiții, pentru Bloomberg. Aceasta contribuie la transformarea „munților de informații în perspective clare pe care le putem pune în practică imediat”.

Tangen nu și-a ascuns entuziasmul pentru AI. Într-un interviu acordat în luna mai, fostul manager de fonduri speculative în vârstă de 59 de ani a declarat că a alergat „ca un nebun” încercând să convingă personalul să utilizeze această tehnologie, mergând până la a afirma că angajații care evită AI „nu vor fi niciodată promovați”.

Fondul de investiții se profilează ca un susținător declarat al AI, în timp ce alți administratori financiari avertizează împotriva dependenței excesive de această tehnologie. Luna aceasta, investitorul miliardar Ken Griffin a declarat că inteligența artificială generativă nu ajută fondurile speculative să obțină randamente superioare pieței.

AI-ul folosit pentru prelucrarea datelor privind politicile climatice

La NBIM, cu sediul în Oslo, AI se dovedește deja utilă în determinarea eficienței politicii climatice a fondului, a afirmat Tangen. Aceasta include evaluarea eficacității angajamentului său față de companiile din portofoliu, prelucrarea datelor pentru a ghida recomandările privind voturile prin împuterniciți și generarea de scoruri climatice cantitative, a spus el.

„Managerii de portofoliu obțin aceste informații direct în sistemele lor de tranzacționare”, a spus Tangen. AI poate ajuta la identificarea „câștigătorilor tranziției”, pe care el îi descrie ca fiind companii care „decarbonizează mai rapid și mai eficient decât se așteaptă piața”.

Decizia fondului de investiții de a se baza mai mult pe AI coincide cu dovezi că efectele fizice ale schimbărilor climatice se intensifică, adăugând urgență necesității ca investitorii să acționeze rapid. Politicile guvernamentale eratice au crescut, de asemenea, probabilitatea unui viitor haotic, iar investitorii se confruntă acum cu riscul „pierderilor semnificative la nivel de portofoliu”, a afirmat fondul de investiții în raportul său.

NBIM intenționează să crească investițiile în infrastructura de energie regenerabilă, a declarat miercuri în raportul privind clima, evidențiind producția și stocarea de energie electrică regenerabilă, rețelele electrice și infrastructura de energie regenerabilă.